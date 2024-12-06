Более тысячи школьников в 2024 году посетили профориентационные встречи ИТ-кампуса "НЕЙМАРК" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В этом году более тысячи школьников из 25 образовательных учреждений посетили профориентационные встречи от нижегородского ИТ-кампуса "НЕЙМАРК".

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, завершился первый цикл выездных презентаций образовательных программ ИТ-кампуса. Каждый участник встречи получил подробную информацию о направлениях и перспективах, которые открывает обучение в кампусе.

Например, в этом году запущены первые сетевые программы ИТ-кампуса "НЕЙМАРК" и нижегородских вузов. На базе НИУ ВШЭ – Нижний Новгород студенты изучают технологии искусственного интеллекта. В НГТУ готовят специалистов по информационной безопасности. Третью программу — по микроэлектронике — планируется запустить в ННГУ в следующем учебном году

По словам директора ИТ-кампуса "НЕЙМАРК" Валерия Черепенникова, подобные встречи помогают подросткам сделать первый шаг в сторону осознанного выбора профессии.

На встрече особое внимание уделили программам подготовки к ИТ-профессиям и новым карьерным возможностям, которые открывает кампус. Кроме того, школьников пригласили стать участниками регионального этапа конкурса "Моя профессия — ИТ", который запланирован на январь 2025 года. Финал пройдет в Нижнем Новгороде.

Напомним, проект по созданию Межвузовского ИТ-кампуса НЕЙМАРК в Нижнем Новгороде является частью национального проекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России и утвержденного президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что ИТ-кампус "НЕЙМАРК" представил в Сербии результаты исследований в области ИИ нового поколения.