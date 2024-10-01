ИТ-кампус "НЕЙМАРК" присоединился к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский ИТ-кампус "НЕЙМАРК" присоединился к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Как сообщает пресс-служба правительства региона, документы были подписаны в Москве в рамках Международного форума этики в сфере ИИ. Кроме России, участниками стали представители стран БРИКС, а также Сербии, Турции и Туниса. Свою подпись под документом поставил директор ИТ-кампуса "НЕЙМАРК" Валерий Черепенников.

Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта разработан при поддержке государства ведущими российскими компаниями вместе с научным сообществом и общественными организациями. Документ прошел всестороннее обсуждения более чем с 1000 экспертов на площадках Общественной палаты и Совета Федерации РФ, а также аналитического центра при правительстве РФ. Кодекс призывает осознавать ответственность за создание и использование ИИ. Кроме того, документ устанавливает приоритет развития этичного искусственного интеллекта над интересами конкуренции и обязывает честно информировать о потенциальных рисках и возможностях дальнейших разработок в этой области.

Директор АНО "НЕЙМАРК" Валерий Черепенников отметил, что первое в регионе подписание Кодекса этики в сфере ИИ состоялось именно в Нижегородской области в 2022 году.

"С развитием технологий искусственного интеллекта появляется новая метареальность, где еще только формируется культура взаимодействия человека с ИИ. Кодекс цифровой этики — тот инструмент, который помогает эту культуру формировать. И, крайне важно, что "НЕЙМАРК", будучи флагманским образовательным проектом в сфере ИТ, присоединился к кодексу", — сказал Валерий Черепенников.

В ИТ-кампусе подчеркивают, что искусственный интеллект является одним из приоритетных направлений его образовательной и научной деятельности. Начиная с этой осени вместе с НИУ ВШЭ – Нижний Новгород кампус запустил соответствующую сетевую программу вузовского обучения. Кроме того, исследования в области ИИ ведутся в одном из трех научных центров организации.

Проект по созданию Межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня "НЕЙМАРК" в Нижнем Новгороде является частью национального проекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России и утвержденного президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что несколько киберполигонов планируется создать в Нижегородской области.