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Общество

ИТ-кампус "НЕЙМАРК" представил в Сербии результаты исследований в области ИИ нового поколения 

27 ноября 2024 16:41  [6] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Руководитель Центра нейроморфных вычислений нижегородского ИТ-кампуса мирового уровня "НЕЙМАРК", директор НИИ нейронаук ННГУ им. Н.И. Лобачевского Сусанна Гордлеева приняла участие в конференции "DSC Europe 2024" в Сербии.

Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, в конференции по искусственному интеллекту (ИИ) и науке о данных приняли участие более 3 тысяч экспертов в этой области. 

Лауреат премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых Сусанна Гордлеева представила результаты нижегородских исследований активности головного мозга методами биолого-реалистичного математического моделирования.

"Это помогло объяснить целый ряд механизмов кодирования и хранения информации в мозге. Ранее они не были изучены. Также нам удалось продемонстрировать важность влияния на когнитивные процессы таких клеток, как астроциты. Ранее в мировом научном сообществе их участие в мозговой деятельности не принимали во внимание. Теперь появляется возможность точнее интерпретировать накопленные учеными за прошлые годы и новые данные", — отметила Сусанна Гордлеева.

Напомним, проект по созданию Межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня "НЕЙМАРК" в Нижнем Новгороде является частью национального проекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России и утвержденного президентом России Владимиром Путиным. 

Ранее сообщалось, что ИТ-кампус "НЕЙМАРК" присоединился к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта.

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Теги:
ИТ-кампус "Неймарк" Наука Технологии
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