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Бизнес

Нижегородские компании вошли в топ-10 по привлечению кредитов под "зонтичные" поручительства

23 декабря 2024 12:28  [88] Бизнес

Фото: Корпорация МСП

Нижегородская область вошла в топ-10 регионов по привлечению кредитов под "зонтичные" поручительства Корпорации МСП.

Как сообщает Корпорация МСП, с начала действия этого механизма в 2021 году предприниматели привлекли более 20 млрд рублей. Мера поддержки действует в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство"

В общей сложности с 2021 года механизм помог малому и среднему бизнесу привлечь финансирование на общую сумму более 890 млрд рублей. С помощью инструмента выдано более 90 тысяч кредитов. При этом каждый третий не смог бы получить финансирование без этой поддержки.

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, около 33% от общего объема приходится на МСП, которые ведут свою деятельность в отраслях экономики предложения, которые позволяют наращивать необходимое для нашей страны предложение продукции и услуг

Например, обрабатывающие производства при помощи "зонтичных" поручительств получили финансирование на сумму более 205 млрд рублей, осуществляющие научно-техническую деятельность компании – более 33 млрд рублей, IT-компании – около 32 млрд рублей, гостиницы и общепит – более 22 млрд рублей.

Самый большой объем кредитов с "зонтичными" поручительствами привлекли предприниматели в Москве – 189 млрд рублей, Санкт-Петербурге – 64 млрд рублей  и Московской области – 50 млрд рублей. 

Отмечается, что "зонтичные" поручительства обеспечивают до 50% от суммы кредита и могут достигать 1 млрд рублей при сроке кредитования до 15 лет. Предприниматели могут получить финансирование на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств, развитие бизнеса и для решения иных задач.

Подробная информация о мерах поддержки малого и среднего бизнеса представлена на цифровой платформе МСП.РФ.

Ранее сообщалось, что нижегородских предпринимателей попросили оценить эффективность финансовых мер господдержки.

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Теги:
Корпорация МСП МСП Предприниматели
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