Резиденты ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске смогут передавать арендные права на участки в залог Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Резиденты ОЭЗ "Кулибин" в Нижегородской области смогут передавать арендные права на земельные участки в залог в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Госдума приняла федеральный закон "О внесении изменений в статью 32 ФЗ "Об особых экономических зонах в РФ" и статью 22 Земельного кодекса РФ". Поправки разрешают резидентам особых экономических зон передавать в залог арендные права на земельные участки, которые находятся в госсобственности.

По словам председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Максима Топилина, нововведения актуальны для резидентов ОЭЗ, которые находятся на инвестиционной стадии: это 562 компании, или почти половина всех действующих резидентов.

"Это позволит привлечь дополнительное внешнее заемное финансирование, в том числе и льготное, со стороны российских банков и институтов развития, позволит резидентам на инвестиционной стадии получать заемные средства под залог строящихся объектов", - отметил Топилин.

В свою очередь, замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян считает, что этих изменений в законодательстве ждали многие резиденты ОЭЗ.

"Оформление договора на землю на территории особой экономической зоны – довольно капиталоемкий процесс, но арендные права не могли выступать в банках в качестве залога. Сейчас инвесторам будет проще привлечь заемные средства для реализации своих проектов", - сказал Саносян.

Гендиректор корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко отметил, что реализация инвестпроектов зачастую невозможна без привлечения заемных средств.

"Возможность передачи арендных прав в залог может привлечь еще больше инвесторов на территории с преференциальным режимом, что особенно важно для нас с учетом будущего расширения ОЭЗ "Кулибин", - отметил Ищенко.

Закон вступит в силу спустя 180 дней со дня его официального опубликования.

Напомним, комплекс по выпуску компонентов для аэрокосмической отрасли построят в ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске.