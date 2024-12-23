Нижегородская область достигнет 100% кассового исполнения нацпроектов "Образование" и "Здравоохранение" до конца года Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область достигнет 100% кассового исполнения национальных проектов "Образование" и "Здравоохранение" до конца 2024 года. Об этом стало известно на заседании правительства Нижегородской области 23 декабря.

С докладом о результатах исполнения нацпроектов выступил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин. Он сообщил, что в текущем году на реализацию нацпроекта "Образование" было направлено почти 7,7 млрд рублей, на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" – свыше 4,5 млрд рублей. В первом случае вложения регионального бюджета составили две трети от общего объема средств (почти 5,1 млрд рублей), во втором случае – около одной трети (более 1,2 млрд рублей).

"В этом году мы успешно реализовали мероприятия в рамках шести региональных проектов нацпроекта «Образование». Самый крупный из них – это, конечно же, проект «Современная школа», в рамках которого возводим новые образовательные организации. В этом году в регионе появилось 5 725 школьных мест за счет строительства шести объектов. В самое ближайшее время планируем ввести еще три образовательных учреждения на 3 370 мест. Всего с 2018 года в рамках национального проекта в Нижегородской области были построены 32 школы", – сообщил Андрей Чечерин.

Заместитель главы региона подчеркнул, что правительство уделяет пристальное внимание созданию современной инфраструктуры, возможностей для раскрытия талантов каждого ребенка в новых и уже действующих школах.

"За последние шесть лет открыли в наших школах 430 «Точек роста» – это образовательные пространства, которые позволяют детям углубленно изучать учебные дисциплины естественнонаучного и технологического профиля. Кроме того, в регионе создано восемь IT-кубов и девять стационарных "Кванториумов", где ребята также развивают инженерно-техническое мышление. Не менее важно уделять внимание и физическому развитию школьников. С этой целью с 2019 года обновили материально-техническую базу для занятий физкультурой и спортом в 60 образовательных учреждениях", – заявил Андрей Чечерин.

По словам заместителя губернатора, в структуре национального проекта "Здравоохранение" в этом году наибольший объем средств был направлен на программу модернизации первичного звена (почти 3,4 млрд рублей).

"За весь период реализации программы в 44 муниципальных образованиях полностью обновлен автопарк и обеспечена потребность в специализированном транспорте медицинских организаций, обслуживающих преимущественно жителей сельских территорий. В 2024 году закупили еще 19 автомобилей "Службы здоровья". Мы также полностью выполнили план по приобретению медицинского оборудования для дооснащения и переоснащения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям. В текущем году закупили более 150 единиц медицинского оборудования, в том числе 16 единиц так называемой "тяжелой" техники", – рассказал он.

Андрей Чечерин сообщил, что с начала года в регионе выполнен капитальный ремонт 34 объектов здравоохранения, построена и введена в эксплуатацию детская поликлиника в Кстове на 500 посещений в смену, 19 фельдшерско-акушерских пунктов и один офис врача общей практики.

"Вложения в развитие системы здравоохранения дают свои плоды. Так, например, в 2024 году регион достиг очередного исторического минимума по одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями – 14,6%. Из года в год устойчиво снижается показатель младенческой смертности: с 15,8 промилле в 2000 году до 3,6 промилле в 2024 году. Эти и многие другие достижения свидетельствуют о том, что в Нижегородской области повышается уровень оказания медицинской помощи людям и, как следствие, увеличивается качество и продолжительность жизни людей", – заключил Андрей Чечерин.

Напомним, национальные проекты "Образование" и "Здравоохранение" реализуется в стране в соответствии с указом Президента России Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации".