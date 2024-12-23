Все нижегородцы будут получать дополнительные выплаты при рождении и воспитании детей Общество

Нижегородская область приступит к реализации программы достижения демографической устойчивости "ОСНОВА – нижегородский проект жизни". Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 23 декабря на Нижегородской ярмарке в ходе подведения итогов Года семьи в регионе.

Глава региона подчеркнул, что каждая семья, независимо от её размера и статуса, должна ощущать заботу государства. В регионе будут созданы максимально благоприятные условия, в которых родители смогут сосредоточиться на главном – воспитании детей, раскрытии их талантов, укреплении родственных связей.

Программа достижения демографической устойчивости будет являться комплексной и состоять из трёх блоков

"Во-первых, мы должны в полной мере использовать тот потенциал, который у нас есть. Чтобы максимальное число женщин, которые хотят и готовы стать мамами, реализовали свои желания", - сказал губернатор.

Проведённая аналитика показала, что 30% женщин отказывается от прерывания беременности после беседы с психологом. Благодаря доабортному консультированию за пять лет спасено 1,8 тысячи детей. В 2025 году эта практика будет укрепляться, расширяться на все районы Нижнего Новгорода и области. По прогнозам, программа должна стать эффективнее на 15%.

В Корпоративном университете правительства Нижегородской области будет запущена специальная образовательная программа, которая позволит психологам повысить квалификацию. В регионе создадут так называемый "демографический спецназ", который будет оперативно реагировать на запросы мам.

"Есть и те нижегородцы, кто готов увеличить семью, но у них по какой-то причине этого сделать не получается, в том числе, к сожалению, и по медицинским показаниям. Нам нужно выявить таких людей. Всех, кто хочет сделать процедуру экстракорпорального оплодотворения, обеспечим бесплатной подготовкой и необходимыми лекарствами после успешной операции", – подчеркнул Глеб Никитин. Напомним, за счёт средств регионального бюджета будет обеспечено ещё 1000 квот на ЭКО.

По мнению губернатора, воспитание детей – это ответственная работа, а родитель – сложная, но престижная профессия, и родители должны получать материальную поддержку.

За счëт регионального бюджета размер материнского капитала будет увеличен до 1 млн рублей за первого ребёнка, а также за второго, третьего, четвёртого и последующих детей, рождённых после 1 июля 2025 года.

"Эти выплаты будут называться "Основа". Такую меру предложим Законодательному собранию на рассмотрение по вопросам бюджетирования", – анонсировал Глеб Никитин.

Предполагается, что при желании семья сможет разделить сумму "Основы" на ежемесячные выплаты в течение трёх лет. Такую возможность получат все семьи, независимо от среднедушевого дохода и любых других критериев.

Так, 10 тысяч рублей в месяц полагается родителям за первенца, 20 тысяч рублей - за второго ребенка, 30 тысяч рублей - за третьего. При рождении погодок выплаты будут суммироваться. Если семья не захочет разбивать сумму на три года и решит получить её сразу, спектр возможностей для реализации регионального маткапитала будет намного шире, чем у федерального.

С 1 июля в регионе также вводится новая мера поддержки – подарок новорождённому номиналом 20 тысяч рублей. Он предоставляется абсолютно всем семьям при рождении ребёнка и может быть использован для приобретения товаров у 12 нижегородских производителей через популярный маркетплейс.

"Благодаря этой инициативе мы не только поддерживаем молодые семьи, но и стимулируем развитие местных производителей детских товаров, предлагая более 200 наименований продукции – от гигиенических средств до детской мебели", – сообщил глава региона.

В 2025 году в Нижегородской области будут внедрены пять новых решений из "демографического меню", которое предоставляет Минтруд России в рамках нового национального проекта "Семья". Регион софинансирует пять мер поддержки. Среди них – пункты проката предметов первой необходимости для новорождённых, единовременная выплата для беременных, обучающихся очно, проект "Социальная няня" для многодетных и студенческих семей, выплата при рождении третьего ребёнка и последующего детей в молодой семье и помощь в подготовке к ЭКО. Общий объём финансирования этих инициатив составит более 1,5 млрд рублей за три года.

Третий блок работы в рамках программы достижения демографической устойчивости включает всё, что касается здорового образа жизни.

В регионе будут установлены новые ограничения деятельности магазинов продажи алкогольной продукции в жилых домах. Нижегородская область будет также расширять программу диспансеризации жителей репродуктивного возраста. В поликлиниках будут открыты кабинеты репродуктивного здоровья для мужчин. Кроме того, планируется создание выездных бригад, которые смогут проводить диспансеризацию репродуктивного здоровья на предприятиях и в образовательных учреждениях, и реализация ряда других мер.