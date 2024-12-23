Нижегородские НКО могут подать отчетность в Минюст в электронном виде

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В декабре этого года введен в эксплуатацию специализированный электронный портал для некоммерческих организаций. Как сообщает ГУ Минюста России по Нижегородской области, с его помощью НКО могут подать отчетность в Минюст в электронном виде.
У зарегистрированных НКО, чьи сведения внесены в ведомственный реестр Минюста России, на портале есть личные кабинеты, войти в которые можно с помощью учетной записи организации на портале "Госуслуги".
Чтобы подать отчет о деятельности, НКО необходимо заполнить унифицированную форму в личном кабинете. Для удобства пользователей на портале есть опция предзаполнения формы профиля кабинета сведениями, которые имеются в распоряжении Минюста России. Данные сведения автоматически переносятся в форму отчетности. Кроме того, во время заполнения отчета используется интеллектуальная подстройка формы под организацию, которая минимизирует количество отображаемых для заполнения разделов. Также предусмотрена автоматическая проверка заполнения обязательных полей и всплывающие рекомендации по внесению данных.
Через личные кабинеты НКО смогут публиковать действующие редакции своих уставов в рамках исполнения требований профильного законодательства. Для некоммерческих организаций, за исключением политических партий, обязанность по размещению уставов вводится с 1 января 2025 года.
Действующие НКО должны будут разместить уставы до 1 апреля 2025 года. Затем, если в НКО будут вноситься изменения, актуальную редакцию устава необходимо будет разместить на портале в течение 30 календарных дней со дня государственной регистрации изменений.
Отмечается, что на портале для НКО предусмотрена возможность размещения информации о реализуемых ими мероприятиях, благотворительных программах и собираемых пожертвованиях.
Ранее сообщалось, что нижегородские НКО могут получить помощь при проведении новогодних ёлок.
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