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Общество

Программа арт-резиденций Нижегородской области продолжится в 2025 году

24 декабря 2024 12:16  [95] Общество

Фото: АНО "Центр 800"

В нижегородском арт-пространстве "Арсенал" официально завершился второй сезон программы арт-резиденций Нижегородской области. 

Как сообщает АНО "Центр 800", это флагманский проект региона, направленный на развитие креативных индустрий, арт-сообщества и художественной сцены.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Олега Берковича, в следующем году проект продолжится. В том числе, планируется начать сотрудничество с иностранными институциями и их кураторами. Кроме того, программа станет более инклюзивной. 

В этом году в рамках программы прошли выставки, артист-токи, лекции, мастер-классы и презентации, всего 59 мероприятий. В них приняло участие 27 арт-резидентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Новосибирска и других городов страны, а также из Мексики. Мероприятия посетили около тысячи человек. Исследовательские поездки резидентов охватили разные локации региона: Арзамас, Бор, Павлово, Дзержинск, Семенов, Чкаловск, Васильсурск, Балахну, Борнуково, Казаково, Николо-Погост и др.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде представили программу арт-резиденций-2024.

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Теги:
Арсенал Искусство
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