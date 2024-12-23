Россиян предупредили о серьёзном повышении стоимости аренды квартир в 2025 году Общество

Цены на аренду квартир в первой половине 2025 года прибавят от 5% до 20%. Об этом в интервью телеканалу "360" заявил ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

Эксперт отметил, что аренда жилья дорожает, в частности, из-за высокой ключевой ставки, которая заставляет россиян отложить планы на ипотеку и отдать предпочтение арендованному жилью. А повышение спроса закономерно приводит к росту цен.

"Создаётся определенный дефицит на рынке доступного жилья, поэтому арендные ставки у нас дорожают и будут расти в 2025 году в диапазоне от 5 до 20%", - пояснил ипотечный брокер.

Такое же мнение высказала руководитель коммерческой службы подразделения "Арендное жильё" "Дом.РФ" Елена Орешкина.

"На сегодняшний момент на фоне заградительных барьеров для того, чтобы не брать новые ипотечные кредиты, рынок больше переориентируется в сторону арендных квартир. Пиковые значения по повышению ставки [аренды] были отмечены по итогам третьего квартала. Это составляет порядка 24% роста ставки аренды год к году", — сказала специалист.

Делая прогноз на будущий год, эксперт Дмитрий Ракута отметил, что снижения цен он не предвидит.

"Снижения стоимости аренды не стоит ждать ввиду того, что Центробанк пока продолжает ужесточение кредитно-денежной политики, и по факту доступная ипотека на вторичное жилье пока нам не сулит. Арендные ставки в 2025 году будут планомерно у нас расти. В первой половине это где-то в среднем от пяти до 20%. Ну и, соответственно, в целом арендный бизнес сейчас будет чувствовать себя неплохо", — сказал брокер.

При этом он отметил, что многое зависит от экономических реалий и политических решений, в связи с которыми все может поменяться.