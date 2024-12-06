Нижегородская область вошла в топ-10 регионов с самым дорогим жильем Общество

Нижегородская область вошла в топ-10 российских регионов по ценам на новостройки и на вторичное жилье, сообщает РБК-Недвижимость.

Лидирующие позиции в этом рейтинге занимают Москва и Санкт-Петербург. Средняя стоимость 1 кв. метра в этих городах существенно превосходит средние показатели по стране и составляют 343,2 тысячи и 247,9 тысяч рублей, соответственно. В то время, как средняя стоимость "квадрата" на рынке новостроек России составила 169,8 тысяч рублей.

Нижегородская область расположилась на седьмой позиции данного рейтинга. Цена на новостройки региона зафиксирована в районе 158,2 тысяч рублей за один "квадрат".

Ранее сообщалось, что цены на жилье в новостройках Нижнего Новгорода снизились почти на полпроцента.

Также сообщалось, что доступность ипотеки в Нижегородской области ниже, чем в среднем по стране.