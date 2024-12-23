Нижегородская область вошла в топ-5 регионов ПФО по числу зарегистрированных компаний в системе "Честный знак" Бизнес

Нижегородская область вошла в топ-5 регионов ПФО по числу зарегистрированных предпринимателей в системе маркировки"Честный знак", сообщает ТАСС.

Лидером по количеству предпринимателей стала Республика Татарстан, на втором и третьем местах Республика Башкортостан и Пермский край. Нижегородская область занимает четвертое место.

Руководитель компании - производителя школьной формы "Гамма текстиль" из Нижегородской области Андрей Крутов подчеркнул, что для бизнеса ранее проводились вебинары "Честного знака".

"Нам все подробно объяснили, разложили по полочкам, ответили на все вопросы. Закупили оборудование, программу. Это дополнительные затраты, но они позволят нам повысить уровень доверия покупателе и, значит, увеличить конкурентоспособность", - добавил предприниматель.

Отмечается, что обязательная маркировка товаров легкой промышленности введена в России с 1 апреля 2024 года. За восемь месяцев в стране промаркировано почти 2 млрд товаров. Это это спецодежда, платья, юбки, рубашки, кардиганы, а также спортивные костюмы и другие товары.

Ранее сообщалось, что в России расширили список запрещенных к продаже товаров без маркировки.