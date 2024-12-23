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Общество

Правительственный квартал появится на Сенной в Нижнем Новгороде к 2030 году

24 декабря 2024 18:08  [56] Общество

Фото: Алексей Чугунов

Правительственный квартал планируется построить на площади Сенной в Нижнем Новгороде, ориентировочно, к 2030 году. Об этом сообщил заместитель губернатора Сергей Морозов в ходе пресс-конференции в НОИЦ 24 декабря.

В районе площади Сенной планируется построить по механизму КРТ 225 тысяч кв. метров жилья и коммерческой недвижимости - апартаментов, гостиничных комплексов и бизнес-центр.

При этом общая площадь помещений для размещения структур правительства Нижегородской области в новом квартале составит 134,7 тысяч кв. метров.

"В настоящее время модель мастер-плана находится на стадии верификации. Поэтому я не назову сейчас точную стоимость строительства нового квартала. Площадь Сенная требует перезагрузки - это граница исторического центра Нижнего Новгорода и будущий крупный логистический узел. Буквально за 4 часа из квартала можно будет добраться до центра Москвы, не выходя на улицу. Это та изюминка, которая будет предусмотрена в рамках строительства правительственного квартала", - рассказал Сергей Морозов.

замглавы региона подчеркнул, что строительство правительственного квартала позволит освободить территорию нижегородского кремля для организации выставочного пространства и гостиниц.

"Кремль – это ключевая точка притяжения, и любой иногородний турист и гости из других государств в первую очередь стремятся попасть в наш кремль. Поэтому его надо развивать, но развитие без освобождения территории кремля от части административных функций невозможно, и мы будем этим заниматься в ближайшее время", - отметил Морозов.

Напомним, глава региона Глеб Никитин в 2023 году анонсировал создание правительственного квартала на площади Сенной в ходе встречи с предпринимателями.

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Теги:
КРТ Строительство
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