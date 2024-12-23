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Культура и отдых

Фестиваль "Новый год на ярмарке" пройдёт с 28 декабря до 9 февраля

25 декабря 2024 07:27  [57] Культура и отдых

Фото: Нижегородская ярмарка

Фестиваль "Новый год на ярмарке" (0+) пройдёт в Нижнем Новгороде с 28 декабря 2024 года по 9 февраля 2025 года. Как рассказали в пресс-службе губернатора, организаторами масштабного мероприятия стали правительство Нижегородской области, администрация Нижнего Новгорода, АО "Нижегородская ярмарка" и АНО "Центр 800".

Новогодняя площадка на Ярмарочной площади (ул. Совнаркомовская, 13) будет открыта ежедневно с 10:00 до 22:00. Здесь для посетителей будут открыты каток, ярмарочный базар, фуд-корт, карусель, печь, фотозоны, а также ждут театрализованные выступления артистов и аниматоры.

На ярмарочном базаре можно будет найти сувениры, подарки и угощения от нижегородских мастеров. Заработает фуд-корт, а кафе русской кухни “Самоварная” (Главный ярмарочный дом, правое крыло) презентует специальное зимнее меню.

Ярмарочные гуляния будут проходить 28-31 декабря с 10.00 до 21.00, 1 января – с 12.00 до 21.00, со 2 января по 9 февраля – с 10.00 до 21.00.

Каток будет работать с 28 декабря по 12 января (кроме 9 января, технический день) по расписанию:

10:30-11:40, 12:30-13:40, 14:30-15:40, 16:30-17:40, 18:30-19:40, 20:30-21:40;
31 декабря - с 10:30 до 19:40,
1 января – с 12:30 до 21:40.

Продажа билетов начнётся 27 декабря.

Бесплатные театрализованные представления около ярмарочной карусели состоятся:

28 декабря в 16:00,
с 29 декабря по 8 января – в 12:00, 14:00, 15:00,
с 11 по 12 января – в 12:00, 15:00.

Анимационная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки и других персонажей планируется с 28 декабря по 8 января блоками с 12:00 до 20:00.

Карусель будет работать с 10:00 до 21:00.

А у печи можно будет погреться 28 декабря с 15:00 до 20:00, с 29 декабря по 8 января – с 17:00 до 21:00, с 10 по 12 января – с 17:00 до 21:00.

Вход на Ярмарочную площадь свободный.

Организаторы уточнили, что с 16 января программа фестиваля и график работы катка изменятся, об этом сообщат дополнительно.

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Теги:
Новый год Ярмарка
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