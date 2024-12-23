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Общество

Праздники "Новый год в каждый двор" начнутся в Нижнем Новгороде с 26 декабря

24 декабря 2024 07:19  [3] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В нижегородских дворах в преддверии зимних праздников пройдёт традиционный фестиваль "Новый год в каждый двор". Развлекательные мероприятия для детей и взрослых будут организованы на 50 площадках во всех районах Нижнего Новгорода.

Как сообщили в департаменте соцкоммуникаций и молодёжной политики, Дед Мороз и Снегурочка проведут для всех гостей представление с хороводами, песнями и конкурсами, а малышей на праздниках ждут сладкие подарки.

"Фестиваль "Новый год в каждый двор" является одним из любимых проектов нижегородцев. Каждый год праздники проходят ярко и весело, объединяя разные поколения. Мы рады, что интерес к проекту продолжает расти, и все больше жителей принимают в нем участие вместе со своими семьями и друзьями", – отметил директор департамента Артур Штоян.

"Уже несколько лет благодаря проекту нижегородцы во дворах встречают новогодние праздники в кругу соседей. Ежегодно на каждое из мероприятий приходят более 200 человек! Это и дети, и взрослые, которые с удовольствием водят хороводы с Дедом Морозом, поют вместе песни и заряжаются позитивными эмоциями. Проект очень нравится жителям, поэтому каждый год мы стараемся приезжать на новые площадки и дарить атмосферу настоящего чуда и волшебства еще большему числу нижегородцев", - добавила директор АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода" Оксана Дектерева.

В четверг, 26 декабря, программы стартуют с 11:00 в Ленинском, Приокском и Нижегородском районах, а в пятницу праздники пройдут на Автозаводе,в Сормове и в Канавине.

С адресами площадок и расписанием мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

Организаторами проекта выступают "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода", мэрия и общественное движение "Волонтёры Победы".

Напомним, "Почта Деда Мороза" начнёт работать в Нижнем Новгороде с 23 декабря, а новогодние анимационные программы в городских парках стартуют 29 декабря. Новогодняя площадка откроется на Нижегородской ярмарке 28 декабря. А традиционный фестиваль "Горьковская ёлка" пройдёт в Нижнем Новгороде с 23 декабря по 8 января.

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Теги:
двор Новый год Праздники
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