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Общество

"Новогодняя Горьковская ярмарка" откроется в Нижнем Новгороде

11 декабря 2024 15:23  [111] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде в сквере на площади Горького 20 декабря начнет работу "Новогодняя Горьковская ярмарка".

Как сообщает городской департаменте развития туризма и внешних связей, в этом году основной темой ярмарочных мероприятий станет "История доброй традиции". В ярмарочных домиках будут представлены изделия мастеров народных художественных промыслов, декоративно-прикладного искусства новогодней тематики и продовольственная продукция отечественных производителей.

На церемонии открытия 22 декабря гости встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой, смогут услышать выступление фольклорного коллектива, пройти увлекательный квест.

Для посетителей ярмарки в праздничные дни подготовлена анимационная программа с артистами в костюмах исторических персонажей: механика-изобретателя Ивана Кулибина, писателя и публициста Максима Горького, основателя Нижнего Новгорода князя Юрия Всеволодовича.

"Новогодняя Горьковская ярмарка" будет работать до 8 января.

Ранее сообщалось, что фестиваль "Горьковская ёлка" пройдёт в Нижнем Новгороде с 23 декабря по 8 января.

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Теги:
Новый год Ярмарка
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