"Новогодняя Горьковская ярмарка" откроется в Нижнем Новгороде

Фото:
В Нижнем Новгороде в сквере на площади Горького 20 декабря начнет работу "Новогодняя Горьковская ярмарка".
Как сообщает городской департаменте развития туризма и внешних связей, в этом году основной темой ярмарочных мероприятий станет "История доброй традиции". В ярмарочных домиках будут представлены изделия мастеров народных художественных промыслов, декоративно-прикладного искусства новогодней тематики и продовольственная продукция отечественных производителей.
На церемонии открытия 22 декабря гости встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой, смогут услышать выступление фольклорного коллектива, пройти увлекательный квест.Для посетителей ярмарки в праздничные дни подготовлена анимационная программа с артистами в костюмах исторических персонажей: механика-изобретателя Ивана Кулибина, писателя и публициста Максима Горького, основателя Нижнего Новгорода князя Юрия Всеволодовича.
"Новогодняя Горьковская ярмарка" будет работать до 8 января.
Ранее сообщалось, что фестиваль "Горьковская ёлка" пройдёт в Нижнем Новгороде с 23 декабря по 8 января.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+