Порядка 6,6 млрд рублей за 4 года направили в Нижегородской области на поддержку туризма Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области с 2021 по 2024 годы на реализацию национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" направлено около 6,6 млрд рублей. Итоги четырехлетней работы подвел министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

По словам министра, за четыре года на реализацию нацпроекта из всех выделенных средств из бюджета было направлено около 3,4 млрд рублей, остальные более 3,2 млрд рублей это частные инвестиции.

"Мы внедряли туристический код, создавали новые средства размещения, благоустраивали набережные и пляжи, открывали туристско-информационные центры и проводили яркие фестивали и праздники. Всё это, безусловно, способствовало повышению туристической привлекательности Нижегородской области", – рассказал Сергей Яковлев.

В ведомстве также отметили благоустройство исторического центра в Арзамасе - Соборной площади и прилегающих к ней улиц, строительство набережной реки Вичкинзы в Дивееве и перехватывающей парковки для автомобильного транспорта, благоустройство пляжей в Выксе и Чкаловске.Кроме того, за годы реализации нацпроекта в Семенове и р.п. Воскресенское была создана инфраструктура национального маршрута #Сумысломпропромыслы, в том числе открыты туристско-информационные центры. Изменения произошли и в Городце: здесь укрепили берег Волги, таким образом обеспечили защиту города от негативного воздействия речных вод.

Сергей Яковлев отметил, что для некоторых населенных пунктов разработали уникальные туристические коды, которые помогают проявить локальную идентичность и подчеркнуть существующую ценность городской среды. Например, на территории Нижнего Новгорода появилась система навигации, новые малые архитектурные формы, ярмарочные павильоны, велопарковки, санитарные павильоны, биноскопы, фотопластиконы и даже тактильные макеты. В этом году запустили несколько сотен номеров в глэмпингах в разных муниципалитетах региона, открыли новый отель почти на 50 номеров в Выксе.

Также министр добавил, что благодаря нацпроекту в регион были привлечены тысячи гостей. Среди самых ярких событий - фестиваль "Столица закатов": за последние три года его участниками стали свыше 1,3 млн человек.

В министерстве сообщили, что в 2025 году в Нижегородской области начнется реализация нового национального проекта "Туризм и гостеприимство", в рамках которого в регионе будет уделяться отдельное внимание развитию автотуризма, соответствующая программа уже разработана и утверждена.

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что число турпоездок по Нижегородской области выросло на 33% после запуска трассы М-12.