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Общество

Число турпоездок по Нижегородской области выросло на 33% после запуска трассы М-12

23 декабря 2024 07:45  [95] Общество

Фото: ГК "Автодор"

Год назад, 21 декабря 2023-го, федеральная трасса М-12 "Восток" была открыта по всему коридору следования от Москвы до Казани. За это время автомобилисты проехали по ней более 26 млн раз, а пассажиропоток превысил 43 млн человек. Об этом сообщили в ГК "Автодор".

Беспрецедентный по своему масштабу инфраструктурный проект по возведению автодороги реализовали в рекордные сроки. Благодаря ей время в пути от Москвы до Казани для автомобилистов сократилось практически вдвое. При этом новая дорога оказала мультипликативный эффект не только на регионы, по которым она проложена, но и на экономику всей страны.

Трасса М-12 стала очень востребованной и помогла разгрузить высокоинтенсивную федеральную дорогу М-7 "Волга", что повлияло на безопасность движения и позволило вдвое сократить число ДТП во всем коридоре от Москвы до Казани. Если в начале этого года по М-12 в среднем отмечалось около 6 тысяч проездов в сутки, то сейчас – 10 тысяч, а в пиковые месяцы - более 15 тысяч.

Также с открытием автодороги набирает популярность и внутренний туризм. Например, за первое полугодие 2024 года число туристических поездок только в Нижегородской области увеличилось на 33%.

Напомним, трасса М-12 "Восток" проходит по территории Московской, Владимирской и Нижегородской областей, а также Чувашской Республики и Татарстана. Движение по ней осуществляется без светофоров и пересечений с другими дорогами в одном уровне. Вся магистраль освещена, а встречные потоки разделены барьерными ограждением.

Как сообщалось ранее, московский девелопер построит первую гостиницу у трассы М-12 в Арзамасском районе. Её возведение запланировано на 2025 год.

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Теги:
М-12 Туризм
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