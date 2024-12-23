Более 33 млн рублей отдали нижегородцы мошенникам на прошедшей неделе Происшествия

За прошедшую неделю в Нижегородской области сотрудники полиции зарегистрировали 91 преступление, совершённое с использованием различных мошеннических схем.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, чаще всего злоумышленники использовали схемы: "Предложение дополнительного заработка" (27), "Звонок от службы безопасности банка" (26 случаев), и "Мошенничество при онлайн-покупке" (10) и другие. Всего из-за действий злоумышленников потерпевшие потеряли более 33,4 млн рублей.

В полиции привели примеры типичных случаев "развода", которые использовали мошенники.

Так, 32-летний нижегородец лишился свыше 11 млн рублей в надежде увеличить доход на бирже. Молодой человек начал общаться на сайте знакомств с девушкой, которая в процессе переписки и предложила ему заработать на инвестициях. В итоге, переведя на брокерский счёт крупную сумму, он не только не получил прибыли, но и лишился всех накоплений.

В Навашине 65-летней местной жительнице позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка, который заявил, что мошенники пытаются оформить кредит на её имя. Звонившая порекомендовала обратиться в банк и оформить кредит, а все деньги перевести на якобы безопасный счёт. В итоге женщина лишилась 782 тысяч рублей.

Жительница Балахны на одном из сайтов нашла объявление о продаже швейной машинки. Продавец при общении в мессенджере потребовал 100% предоплату и 50% оплаты доставки. Женщина, не заподозрив подвоха, перевела на указанные реквизиты 13 тысяч рублей, но товар ей так и не пришёл, а продавец перестал выходить на связь.

Как ранее сообщал телеканал "360", мошенники придумали новую схему обмана россиян: злоумышленники звонят от лица сотрудников МФЦ для взлома аккаунта на "Госуслугах".

Напомним, правительство России разработало пакет из 30 мер против кибермошенничества.