Более 11 млн рублей потерял нижегородец в надежде увеличить доход на бирже

Свыше 11 млн рублей лишился 32-летний нижегородец в надежде увеличить доход.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, в середине осени молодой человек начал общаться на сайте знакомств с девушкой. В процессе переписки виртуальная знакомая предложила ему заработать на инвестициях.
Мужчина согласился и создал брокерский счет на онлайн-бирже, после чего несколькими транзакциями перевел на него личные сбережения - всего более 11 млн рублей.
Спустя 2 месяца он так и не дождался обещанной прибыли. Осознав, что стал жертвой мошеннической схемы, мужчина обратился за помощью в полицию.
Напомним, ранее 39-летний местный житель лишился почти 5 млн млн рублей так же в ходе общения на сайте знакомств: он согласился на предложение увеличить свой доход путём игры на бирже.
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