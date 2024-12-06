Более 11 млн рублей потерял нижегородец в надежде увеличить доход на бирже Происшествия

Свыше 11 млн рублей лишился 32-летний нижегородец в надежде увеличить доход.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, в середине осени молодой человек начал общаться на сайте знакомств с девушкой. В процессе переписки виртуальная знакомая предложила ему заработать на инвестициях.

Мужчина согласился и создал брокерский счет на онлайн-бирже, после чего несколькими транзакциями перевел на него личные сбережения - всего более 11 млн рублей.

Спустя 2 месяца он так и не дождался обещанной прибыли. Осознав, что стал жертвой мошеннической схемы, мужчина обратился за помощью в полицию.

Напомним, ранее 39-летний местный житель лишился почти 5 млн млн рублей так же в ходе общения на сайте знакомств: он согласился на предложение увеличить свой доход путём игры на бирже.