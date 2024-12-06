Задай вопрос Уполномоченному по защите прав предпринимателей
Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до 1 июня
Минград утвердил строительство высотки у Щелоковского хутора
Победители регионального конкурса "Мой добрый бизнес"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
18 декабря 2024 13:53  [196] Более 11 млн рублей потерял нижегородец в надежде увеличить доход на бирже
18 декабря 2024 10:06  [298] Рабочий погиб при падении строительного крана в Заволжье
18 декабря 2024 09:42  [245] Шесть мигрантов выдворили из РФ после рейда в гаражном массиве Ленинского района
18 декабря 2024 08:05  [311] Смертельное ДТП с возгоранием автомобилей случилось в Кстовском районе
17 декабря 2024 17:30  [358] Нижегородцы перевели мошенникам более 71 млн рублей за минувшую неделю
17 декабря 2024 12:56  [447] Ребёнок пострадал в массовом ДТП на Казанском шоссе Нижнего Новгорода
17 декабря 2024 10:29  [498] Нижегородец готовил подрыв оборонного предприятия по заданию СБУ
17 декабря 2024 09:57  [376] Более 2 млн рублей похитили мошенники у пенсионерки из Шатков
17 декабря 2024 09:09  [439] Генерал-лейтенант войск РХБЗ Игорь Кириллов погиб в результате взрыва в Москве
16 декабря 2024 13:48  [526] Замдиректора нижегородского предприятия ОПК получил условный срок за взятку
Происшествия

Более 11 млн рублей потерял нижегородец в надежде увеличить доход на бирже

18 декабря 2024 13:53  [196] Происшествия

Свыше 11 млн рублей лишился 32-летний нижегородец в надежде увеличить доход.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, в середине осени молодой человек начал общаться на сайте знакомств с девушкой. В процессе переписки виртуальная знакомая предложила ему заработать на инвестициях.

Мужчина согласился и создал брокерский счет на онлайн-бирже, после чего несколькими транзакциями перевел на него личные сбережения - всего более 11 млн рублей.

Спустя 2 месяца он так и не дождался обещанной прибыли. Осознав, что стал жертвой мошеннической схемы, мужчина обратился за помощью в полицию.

Напомним, ранее 39-летний местный житель лишился почти 5 млн млн рублей так же в ходе общения на сайте знакомств: он согласился на предложение увеличить свой доход путём игры на бирже.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Инвестиции мошенники Мошенничество
Поделиться:
Новости по теме
18 ноября 2024 08:56  [747] Почти 1,7 млн рублей перевела нижегородка мошенникам, ожидая прибыль от инвестиций
11 ноября 2024 10:37  [975] Нижегородцы продолжают терять свои сбережения при попытках заработать на бирже
10 ноября 2024 13:59  [907] Двух мужчин из Выксы обманули на 4 млн рублей рекламой об инвестициях
02 ноября 2024 08:52  [1151] Очередной нижегородец стал жертвой финансовых мошенниц с сайта знакомств
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
06 декабря 2024 14:41Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph