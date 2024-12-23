Участник СВО: "Победа будет только на наших условиях, пусть в этом никто не сомневается!" Общество

Фото: Дом народного единства

Нижегородский участник СВО, боевой офицер с позывным "Гюрза" находится в отпуске дома. На спецоперации он прошел путь от штурмовика до командира отряда. На счету его подразделения десятки взятых укрепленных опорных пунктов противника.

"Наши бойцы доминируют на поле боя, демонстрируя отвагу и профессионализм. За счет нашего русского характера мы берём под контроль один населенный пункт за другим. Никто не хочет, чтобы около наших границ стаял частокол ракет, нацеленных на нашу страну. Мы воюем за мир, за справедливость, за счастливое будущее наших детей", - сказал нижегородский военнослужащий.

"Гюрза"был кадровым военным и до СВО. За его плечами военная академия и служба в силовых структурах, а также участие в боевых действиях на Северном Кавказе. В 2023 году нижегородец ушёл в зону спецоперации добровольцем в качестве штурмовика, а уже сейчас командует отрядом.

"Во второй раз на линии боевого соприкосновения, но уже в качестве офицера. Штурмовые бои — это целая наука. Мне как командиру надо не просто выполнить все поставленные задачи, но и сохранить жизни личного состава. Передаю свой боевой опыт товарищам", - поделился боец.

У "Гюрзы" есть и собственный оберег. Перед отъездом на фронт дочка подарила ему плюшевого зверька. С тех пор он несёт воинскую службу наравне с мужчиной.

"Плюшевый котик стал моим талисманом, ангелом-хранителем. Он "ходит" со мной на все боевые задания. Сколько раз он меня спасал! Даже во время обстрела осколки градом сыпались вокруг нас, и все мимо. Это настоящее чудо!" - сказал нижегородец.

В ближайшее время участник СВО снова отправится на передовую.

"Победа будет только на наших условиях, пусть в этом никто не сомневается!" - сказал военнослужащий.

Государство оказывает защитникам Родины достойную материальную поддержку и помогает их семьям. C 5 ноября по 31 декабря 2024 года увеличена суммарная единовременная выплата при условии заключения контракта с Минобороны РФ в военкоматах Нижнего Новгорода. Единовременная материальная поддержка составит 3 млн рублей. Таким образом, годовое денежное вознаграждение может составить около 5,5 млн рублей. Такое решение приняли в том числе после открытия Фонда народного единства, который формируется за счет добровольных пожертвований организаций и предприятий региона.

Также тем, кто заключает контракт и отправляется в зону проведения СВО, выдают сертификаты на предоставление 10 соток земли в Нижегородской области. Сертификатом можно воспользоваться через два года после его получения.

Кроме того, в Нижегородской области работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Напомним, отправку жителей Нижегородской области к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию для тех, кто планирует заключить контракт с Минобороны можно уточнить в Центре набора добровольцев или на сайте: https://служунн.рф/. Единый пункт отбора находится по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.