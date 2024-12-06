Нижегородский участник СВО: "Мы привыкли доводить дела до конца, победа будет за нами!" Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

26-летний нижегородец на передовой специальной военной операции - с октября 2022 года. Сейчас находится в Нижнем Новгороде в отпуске. На СВО мобилизованный ушел с опытом срочной службы в стрелковом Семёновском полку, где был старшим стрелком. Говорит, что к новому этапу военной службы был готов морально и физически.

"Я понимал, что должен быть на передовой. Не хотел, чтобы и дальше происходили те зверства над людьми, которые мы видим по телевидению. И ребят, которые сражаются на СВО, хотел поддержать. Всё получилось, как нужно. Боевые задачи мы выполняем очень хорошо", - рассказал военнослужащий с позывным "Кени".

В зоне СВО боец стал заместителем командира саперного взвода.

"Мы занимаемся минированием и разминированием местности. Наши саперы идут впереди и обеспечивают продвижение войск. К выполнению задач подходим с холодной головой и всегда контролируем эмоции. Работаем с разными типами мин. Часто нейтрализуем взрывные устройства и обезвреживаем мины на участках и в домах мирных жителей", - рассказал "Кени".

Сейчас у военнослужащего заканчивается лечение и реабилитация в Нижнем Новгороде. Скоро "Кени" вернется на передовую к своим боевым товарищам.

"В свой день рождения я прибуду в воинскую часть. Товарищи по оружию каждый день интересуются моим здоровьем и ждут возвращения. Мы привыкли доводить до конца дела, которые начинаем, победа будет за нами! Страна у нас сплоченная и боевой дух сильнее", - подчеркнул участник СВО.

Напомним, государство оказывает защитникам Родины достойную материальную поддержку и помогает их семьям. C 5 ноября по 31 декабря 2024 года увеличена суммарная единовременная выплата при условии заключения контракта с Минобороны РФ в военкоматах Нижнего Новгорода. Единовременная материальная поддержка составляет 3 млн рублей. Таким образом, годовое денежное вознаграждение может составить около 5,5 млн рублей. Такое решение приняли, в том числе, после открытия Фонда народного единства, который формируется за счет добровольных пожертвований организаций и предприятий региона.

Также тем, кто заключает контракт и отправляется в зону проведения СВО, выдают сертификаты на предоставление 10 соток земли в Нижегородской области. Сертификатом можно воспользоваться через два года после заключения контракта.

Кроме того, в Нижегородской области работает механизм военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Отправку жителей Нижегородской области к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию по вопросам заключения контракта с Минобороны можно уточнить в Центре набора добровольцев или на сайте: https://служунн.рф/. Единый пункт отбора находится по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.