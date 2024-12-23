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Нижегородская область вошла в семёрку ведущих регионов по организации виртуальных событий

25 декабря 2024 13:26  [94] Бизнес

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Цифровая экосистема МТС проанализировала деловую активность нижегородцев в уходящем году. Согласно данным платформы для бизнес-коммуникаций МТС Линк, Нижегородская область вошла в топ-7 российских регионов, где онлайн-встречи были особенно популярны. В целом, жители региона стали на 13% чаще проводить совещания и семинары в онлайн-формате по сравнению с предыдущим годом.

В топ-7 регионов по количеству проведенных онлайн-встреч, наряду с Нижегородской областью, занявшей 7-е место, вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Республика Татарстан, Краснодарский край и Свердловская область. По количеству проведенных вебинаров за год Нижегородская область вошла в пятерку регионов-лидеров, сместив Краснодарский край на шестое место.

Встречи и обучающие мероприятия жители Нижегородской области обычно планируют — с 9 утра до 21.00. Пик активности приходится на 11 часов дня, когда количество участников онлайн-событий достигает максимума. Для сравнения, в Татарстане онлайн-мероприятия начинаются уже с 8 утра и продолжаются до 21 часа, при этом большинство из них проводятся ближе к 15 часам.

На онлайн-встречах нижегородцы наиболее часто используют функции на базе искусственного интеллекта, среди которых самой популярной является замена или размытие фона — ее выбирают около половины пользователей. Второе место занимает автоматическая расшифровка, применяемая в 22% случаев использования ИИ, третье — шумоподавление (13%). В 9% случаев ИИ используется в развлекательных целях: пользователи примеряют маски или цифровые аватары. В 5% ситуаций пользователи применяют ИИ для экономии времени на просмотр записей встреч — функции подведения итогов встреч и видеохайлайтов.

"В 2024 году нижегородцы стали проводить онлайн-встречи почти в четыре раза чаще, чем вебинары, где выступает лишь несколько человек перед большой аудиторией. Современные коммуникационные платформы для бизнеса становятся очень востребованным инструментом для решения ежедневных задач. Расшифровки и краткие итоги встреч, а также видеообзоры ключевых моментов упрощают рабочие процессы, а функции вроде замены фона, улучшения внешнего вида, маски, шумоподавление делают онлайн-коммуникацию более комфортной и приятной", — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

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