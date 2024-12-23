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Культура и отдых

Юбилей Всероссийской промышленно-художественной выставки 1896 года отметят в Нижнем Новгороде

25 декабря 2024 18:03  [70] Культура и отдых

Фото: АНО "Центр 800"

Масштабная выставка "Великая Всероссийская" откроется в пакгаузах на Стрелке в Нижнем Новгороде в декабре 2025 года. Об этом рассказал заместитель губернатора региона Олег Беркович в ходе пресс-конференции 25 декабря.

По его словам, в 2026 году в Нижнем Новгороде будет отмечаться 130-летний юбилей со момента проведения Всероссийской промышленно-художественной выставки 1896 года.

"По этому поводу в декабре 2025 года в пакгаузах на Стрелке откроется масштабная выставка "Великая Всероссийская". Мы попробуем погрузить нижегородцев в атмосферу той выставки 1896 года с помощью мультимедийных технологий и реальных музейных предметов", - сказал Беркович.

Проект завершится в июне 2026 года.

Напомним, международная выставка искусств "АРТ МИР-2025" пройдет в Нижнем Новгороде в феврале.

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Теги:
Выставка История
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