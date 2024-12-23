"Нижегородавтодор" снова оштрафовали за задержки зарплат Общество

Сотрудники Гострудинспекции в Нижегородской области выявили очередную задолженность по выплате заработной платы в ООО "Нижегородавтодор".

Напомним, соответствующая внеплановая проверка предприятия была инициирована в начале декабря из-за принятия судом заявления о банкротстве компании. Кроме того, с начала 2024 года в надзорное ведомство поступило более 80 обращений от сотрудников ООО "Нижегородавтодор".

Согласно итоговым данным, в ходе надзорного мероприятия была выявлена задолженность по выплате заработной платы перед 701 работником, включая 403 уволенных, на общую сумму свыше 67 млн рублей.

"По результатам проверки выдано предписание об устранении выявленных нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а именно выдано требование устранить задолженность по выплате заработной платы", - сообщили в пресс-службе Гострудинспекции.

В соответствии с требованиями КоАП РФ "Нижегородавтодор" привлечён к административной ответственности в виде штрафа.

Напомним, дорожная компания накопила долги перед 928 сотрудниками за август 2024 года в размере более 9 млн рублей. Зарплаты были выплачены в полном объёме после иска прокуратуры.

Ранее сообщалось, что "Нижегородавтодор" может лишиться контракта по содержанию дорог на севере Нижегородской области.