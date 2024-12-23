Победители регионального конкурса "Мой добрый бизнес"
Повышение штрафов за нарушение ПДД с 1 января
Очередной "Горький fest" пройдёт 10-16 июля 2025 года
Сокращение количества документов для записи в детский сад
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 декабря 2024 09:45  [51] Евгений Чинцов: "Год 80-летия Победы пройдет под знаком уважения и особого внимания к защитникам Отечества"
26 декабря 2024 09:18  [61] Фасад новой ледовой арены презентовали в Нижнем Новгороде
26 декабря 2024 08:39  [130] "Нижегородавтодор" снова оштрафовали за задержки зарплат
26 декабря 2024 08:14  [150] Нижегородцам грозит штраф до 50 тысяч рублей за запуск фейерверков
26 декабря 2024 07:50  [121] Нижегородец стал победителем Национальной премии "Россия – страна возможностей"
26 декабря 2024 07:27  [132] Традиционный фестиваль снежных скульптур проходит в Автозаводском парке
25 декабря 2024 18:58  [308] Юрий Шалабаев рассказал о порядке уборки снега в Нижнем Новгороде
25 декабря 2024 18:29  [287] Более 40 нижегородских проектов победили в первой грантовой кампании 2025 года Президентского фонда культурных инициатив
25 декабря 2024 18:09  [307] Мэрия Нижнего Новгорода выставила на торги участок в поселке Кудьма для ИЖС
25 декабря 2024 17:15  [316] Символы уходящего нижегородского года
Общество

Фасад новой ледовой арены презентовали в Нижнем Новгороде

26 декабря 2024 09:18  [61] Общество

Фото: ИРГСНО

25 декабря в Нижегородском государственном художественном музее открылась уникальная выставка, на которой гости впервые увидели, как будет выглядеть новая Ледовая арена на Стрелке.

Заместитель губернатора Олег Беркович подчеркнул, что для команды и болельщиков вся история с новым домом "Торпедо" очень трепетная и долгожданная.

"Мы не могли просто выпустить пресс-релиз и приложить картинку", - отметил он.

Именно поэтому презентация фасада состоялась в формате выставки одной картины: в художественном музее представили "Оберег", написанный нижегородским художником Андреем Оленевым. На картине изображена новая ледовая арена в том виде, какой её будут видеть все нижегородцы и гости города. Багет для картины сделан из настоящих хоккейных клюшек.

Концепцию фасада разработали специалисты Института развития городской среды Нижегородской области (ИРГСНО).

"Команда разработала лаконичную, но запоминающуюся графику фасада, которая опоясывает арену, что отсылает к классическому приёму в архитектуре, когда на фризах появлялись мозаики, фрески и барельефы, повествующие о героях мифов, приключениях и важных событиях. Так и фасад арены сам по себе становится картиной со своим особенным сюжетом - ледовой баталией, которая перфорирована на его поверхности", — рассказала директор Института Дарья Шорина.

При этом фасад будет светодиодным с возможностью трансляции видео, в том числе матчей.

Примечательно, что презентация фасада нового дома "Торпедо" состоялась накануне знаменательной даты: 26 декабря нижегородский хоккейный клуб празднует своё 78-летие.

Напомним, новая арена будет вмещать 12 тысяч зрителей, что вдвое превышает возможности КРК "Нагорный". Работы по возведению спортивного сооружения начались в июле 2022 года, их планируется завершить в 2025 году. 

"Выставка одной картины" (0+) будет открыта в филиале НГХМ до 4 февраля 2025 года.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выставка ХК "Торпедо" Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
21 ноября 2024 16:21  [3009] Пресс-тур на строительную площадку Ледовой арены на Стрелке
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
23 декабря 2024 11:39Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph