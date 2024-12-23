Фасад новой ледовой арены презентовали в Нижнем Новгороде Общество

Фото: ИРГСНО

25 декабря в Нижегородском государственном художественном музее открылась уникальная выставка, на которой гости впервые увидели, как будет выглядеть новая Ледовая арена на Стрелке.

Заместитель губернатора Олег Беркович подчеркнул, что для команды и болельщиков вся история с новым домом "Торпедо" очень трепетная и долгожданная.

"Мы не могли просто выпустить пресс-релиз и приложить картинку", - отметил он.

Именно поэтому презентация фасада состоялась в формате выставки одной картины: в художественном музее представили "Оберег", написанный нижегородским художником Андреем Оленевым. На картине изображена новая ледовая арена в том виде, какой её будут видеть все нижегородцы и гости города. Багет для картины сделан из настоящих хоккейных клюшек.

Концепцию фасада разработали специалисты Института развития городской среды Нижегородской области (ИРГСНО).

"Команда разработала лаконичную, но запоминающуюся графику фасада, которая опоясывает арену, что отсылает к классическому приёму в архитектуре, когда на фризах появлялись мозаики, фрески и барельефы, повествующие о героях мифов, приключениях и важных событиях. Так и фасад арены сам по себе становится картиной со своим особенным сюжетом - ледовой баталией, которая перфорирована на его поверхности", — рассказала директор Института Дарья Шорина.

При этом фасад будет светодиодным с возможностью трансляции видео, в том числе матчей.

Примечательно, что презентация фасада нового дома "Торпедо" состоялась накануне знаменательной даты: 26 декабря нижегородский хоккейный клуб празднует своё 78-летие.

Напомним, новая арена будет вмещать 12 тысяч зрителей, что вдвое превышает возможности КРК "Нагорный". Работы по возведению спортивного сооружения начались в июле 2022 года, их планируется завершить в 2025 году.

"Выставка одной картины" (0+) будет открыта в филиале НГХМ до 4 февраля 2025 года.