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Общество

Торги о застройке территории по КРТ на Дъяконова стартуют в Нижнем Новгороде 27 декабря

26 декабря 2024 10:41  [60] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории в районе улицы Дьяконова в Автозаводском районе Нижнего Новгорода стартует 27 декабря. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На торги выставлены две несмежные площадки: в границах улиц Дьяконова, Борской, Львовской, Бурденко и проспекта Бусыгина, а также в районе улиц Львовской и Дворовой.

В рамках проекта КРТ здесь планируется строительство 90 тысяч кв. метров жилья для более 3 тысяч человек, а также улучшение жилищных условий жителей 25 многоквартирных и двух индивидуальных домов. За счет средств инвестора будет построен детсад на 100 мест, проложены инженерных сети и спроектировано здание школы на 825 мест.

Общая площадь застройки составит 11,08 га, из них почти на 4 га территории предусмотрено озеленение.

"В результате реализации проекта более 500 жителей Автозаводского района улучшат свои жилищные условия, а после завершения реализации проекта КРТ территория Северного поселка получит современный жилой комплекс с комфортной городской средой и новой социальной инфраструктурой", - сказал зампредседателя правительства Нижегородской области Иван Каргин.

Проект планируется реализовать в течение 10 лет. Обязательства инвестора составят более 2,9 млрд рублей.

Начальная цена договора - 14,8 млн рублей.

Заявки для участия в торгах принимаются до 21 января 2025 года. Аукцион пройдет 28 января.

Напомним, Нижегородская область заключила 16 договоров о строительстве жилья по КРТ.

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Теги:
Жилье Строительство
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