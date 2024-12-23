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Общество

Управляющая компания отремонтировала балкон дома в Дзержинске после штрафа от ГЖИ

26 декабря 2024 11:57  [106] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Управляющая компания "Управдом-Центр" в Дзержинске отремонтировала балконную плиту в одном из жилых домов только после того, как Госжилинспекция выписала ей крупный штраф. 

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в июне текущего года житель дома №15 по бульвару Мира в Дзержинске пожаловался в ГЖИ на неудовлетворительное состояние балкона. По словам заявителя, ДУК игнорировал все заявки и просьбы о ремонте, несмотря на то, что балконные плиты относятся к общему имуществу многоквартирного дома и за его содержание и ремонт отвечает управляющая организация.

Инспектор Дзержинского отдела ГЖИ провел проверку и установил, что была разрушена балконная плита одной из квартир, а также зафиксировал частичное разрушение кирпичной кладки в месте крепления балконного ограждения.

По факту выявленных нарушений в отношении ООО "УК "Управдом-Центр" был составлен протокол об административном правонарушении и выписан штраф в размере 255 тысяч рублей. Помимо этого, управляющая организация получила предписание устранить нарушения. После повторно проведенной проверки установлено, что предписание исполнено и ремонт балконной плиты выполнен.

С начала текущего года в дзержинский отдел Госжилинспекции поступило более 4 тысяч жалоб на плохую работу коммунальщиков. По итогам проверок управляющие организации получили 130 предписаний и 207 предостережений.

Жители могут Обратиться с заявлением в Госжилинспекцию жители могут с помощью приложения "Госуслуги. Дом". Для очного же обращения необходимо обязательно предоставить документ, удостоверяющий личность.

Ранее сообщалось, что более 160 входных групп жилых домов отремонтировали в регионе после жалоб в ГЖИ.

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Теги:
ГЖИ Дзержинск Ремонт
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