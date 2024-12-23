Промышленное производство выросло в Нижегородской области на 3,9% Экономика

Фото: Telegram-канал Егора Полякова

Индекс промышленного производства в Нижегородской области составил 103,9% по итогам января-ноября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Основными драйверами роста стали региональный автопром (+18,8%), а также и производство химических веществ (+13,1%).

"Также значительное влияние на рост промышленного производства продолжают оказывать виды деятельности, ориентированные на выпуск продукции в рамках гособоронзаказа. Это производство компьютеров (+34,9%), производство готовых металлических изделий (+20,9% ) и производство резиновых и пластмассовых изделий, которое выросло на 16,8%", - рассказал Поляков.

Егор Поляков также добавил, что рост наблюдается в большинстве (14 из 21) основных видов обработки.

Напомним, комплекс по выпуску компонентов для аэрокосмической отрасли построят в ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске за 2,2 млрд рублей.