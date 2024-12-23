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Общество

Владельца опасного путепровода оштрафовали в Дзержинске

26 декабря 2024 13:46  [92] Общество

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Владельца путепровода на станции Игумново в Дзержинске привлекли к административной ответственности за нарушение требований технических регламентов. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства обнаружили многочисленные дефекты на автодорожном путепроводе через железнодорожные пути на 414 км перегона станций Дзержинск – Игумново. Они могут повлиять на безопасность движения подвижного состава и создать угрозу жизни и здоровью граждан.

Собственник путепровода не принял меры по его приведению в нормативное состояние. В связи с этим Нижегородский транспортный прокурор обратился в суд с иском об обязании владельца отремонтировать виадук.

Кроме того, Арбитражный суд Нижегородской области оштрафовал владельца моста за нарушение требований технических регламентов на 50 тысяч рублей.

Напомним, прокуратура обязала отремонтировать автомобильный мост над шлюзами Городецкого гидроузла.

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Теги:
Прокуратура Штраф
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