Почти 300 разрешений на строительство выдали в Нижегородской агломерации с начала года Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

На территории Нижегородской агломерации с начала года выдали 290 разрешений на строительство. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, предварительные результаты работы по оказанию государственных услуг подвели в министерстве строительства Нижегородской области.

Региональный Минстрой уполномочен выдавать разрешительную документацию на строительство и ввод в эксплуатацию объектов жилой (кроме ИЖС) и нежилой недвижимости на территории Нижнего Новгорода, Дзержинска, а также Кстовского и Богородского муниципальных округов Нижегородской области.

В текущем году на территории этих муниципальных образований министерство выдало также 217 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. Это на 8,5% больше, чем в прошлом году.

По словам министра строительства Нижегородской области Дмитрия Груничева, услуга доступна в электронном виде с помощью "Личного кабинета застройщика" на базе государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД). Данный сервис позволяет подать заявление на получение разрешительной документации и загрузить весь пакет документов, а после там же получить результат услуги. Система сохранит внесенные сведения об объекте и, в случае повторного обращения, например, за получением разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, подгрузит их автоматически.

Также получить разрешительную документацию можно и на портале "Госуслуги" В обоих случаях потребуется только авторизация через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Ранее сообщалось, что торги о застройке территории по КРТ на Дъяконова стартуют в Нижнем Новгороде 27 декабря.