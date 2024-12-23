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Первый в Нижегородской области модульный ФОК открылся в Большом Мурашкине

26 декабря 2024 18:23  [78] Спорт

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Первый в Нижегородской области модульный спорткомплекс, построенный в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт!)" открылся в поселке Большое Мурашкино 26 декабря. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Строительство спорткомплекса площадью 1491,4 кв. метров заняло меньше года. ФОК включает в себя универсальный игровой зал для занятий мини-футболом, волейболом, баскетболом, бадминтоном и различными видами единоборств. В административно-бытовом корпусе расположены помещения для персонала, раздевалки, душевые и кабинет администратора.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев отметил, что новый ФОК ориентирован на привлечение детей и молодежи к занятию спортом.

"Здесь будут проходить соревнования по самым разным видам спорта, будут готовить спортсменов, которые принесут новые победы нашему региону", - сказал Гнеушев.

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло подчеркнул, что модульные спорткомплексы быстро возводятся и они менее затратные, чем капитальные сооружения.

"А по качеству нисколько им не уступают. Отличное решение для небольших населенных пунктов! Планируем строительство таких объектов и в других муниципалитетах региона", - рассказал Кабайло.

В свою очередь, глава Большемурашкинского муниципального округа Николай Беляков добавил, что открытие спорткомплекса - это праздник, которого жители так долго ждали.

"Этот день стал возможен благодаря поддержке нашего губернатора Глеба Никитина и всей команды, работающей на благо Нижегородской области. Давайте вместе пожелаем нашим спортсменам больших побед, укрепления здоровья и вдохновения", - сказал Беляков.

В спорткомплексе предусмотрен высокий уровень цифровизации и автоматизации процессов: видеонаблюдение с использованием технологий видеоаналитики с функцией распознавания лиц, интеллектуальная система контроля доступа и "умное" освещение.

Напомним, ФОК на улице Родионова в Нижнем Новгороде построят в 2026 году.

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Теги:
Большемурашкинский район ФОК
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