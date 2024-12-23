Нижегородская область получит допфинансирование на модернизацию систем водоснабжения Экономика

Правительство России до конца текущего года направит ряду регионов дополнительное финансирование на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения.

Как сообщается на сайте правительства России, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



Дополнительные субсидии в размере 1,4 млрд рублей поступят в 10 регионов, которые заявили о такой потребности, в том числе Нижегородская область.

Федеральное финансирование позволит обновить системы водоснабжения и простимулировать реализацию федерального проекта "Чистая вода". Его главная цель – обеспечить питьевой водой из систем централизованного водоснабжения более 88,8% жителей России.

Ранее сообщалось, что новый водовод построили в Мухтолове за 565 млн рублей по нацпроекту.