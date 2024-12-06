Регионы РФ получат субсидии на проекты комплексного развития территорий

Правительство РФ выделит адресную помощь регионам, которые реализуют проекты комплексного развития территорий. Как сообщается на сайте правительства России, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
По словам председателя правительства, регионы смогут направить финансирование на возведение детских садов, школ, поликлиник, модернизацию транспортных и других объектов.
Михаил Мишустин отметил, что правительство продолжает создание благоприятной среды для жизни по всей стране, для этого, в частности, уже пятый год реализуется соответствующий федеральный проект, благодаря которому более 26 млн семей улучшили свои жилищные условия.
"При этом строительство необходимой социальной и коммунальной инфраструктуры производилось за счет региональных средств. Вот теперь проекты по комплексному развитию территорий станут субсидироваться государством. Соответствующие правила утверждены. Воспользоваться ресурсами смогут российские субъекты с низкой бюджетной обеспеченностью и те, в которых действуют индивидуальные программы социально-экономического развития", - сказал премьер-министр.
Ранее сообщалось, что правительство РФ дополнительно направляет более 8,3 млрд рублей на высокотехнологичную медпомощь.
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