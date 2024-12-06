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Общество

Регионы РФ получат субсидии на проекты комплексного развития территорий

16 декабря 2024 13:16  [104] Общество

Правительство РФ выделит адресную помощь регионам, которые реализуют проекты комплексного развития территорий. Как сообщается на сайте правительства России, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По словам председателя правительства, регионы смогут направить финансирование на возведение детских садов, школ, поликлиник, модернизацию транспортных и других объектов.

Михаил Мишустин отметил, что правительство продолжает создание благоприятной среды для жизни по всей стране, для этого, в частности, уже пятый год реализуется соответствующий федеральный проект, благодаря которому более 26 млн семей улучшили свои жилищные условия.

"При этом строительство необходимой социальной и коммунальной инфраструктуры производилось за счет региональных средств. Вот теперь проекты по комплексному развитию территорий станут субсидироваться государством. Соответствующие правила утверждены. Воспользоваться ресурсами смогут российские субъекты с низкой бюджетной обеспеченностью и те, в которых действуют индивидуальные программы социально-экономического развития", - сказал премьер-министр.

Ранее сообщалось, что правительство РФ дополнительно направляет более 8,3 млрд рублей на высокотехнологичную медпомощь.

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Теги:
Правительство РФ Субсидии
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