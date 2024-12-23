Минград утвердил строительство высотки у Щелоковского хутора
Очередной "Горький fest" пройдёт 10-16 июля 2025 года
Схема движения изменилась на перекрёстке Гагарина-Тропинина
"Почта Деда Мороза" будет работать в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 декабря 2024 10:54  [73] Движение ограничат на проспекте Гагарина на месяц из-за строительства газопровода
27 декабря 2024 09:59  [103] "Теплоэнерго" будет работать в режиме повышенной готовности все новогодние праздники
27 декабря 2024 09:48  [133] Госдума рассмотрит вопрос о чрезмерной нагрузке школьников
27 декабря 2024 09:15  [176] Министр здравоохранения региона вручила благодарности сотрудникам ГП НО "НОФ"
27 декабря 2024 08:21  [206] Обновлённый состав будет курсировать между Нижним Новгородом и Казанью с 1 января
27 декабря 2024 08:03  [197] Гострудинспекция выявила нарушения ТК при проверке шатковского зернокомплекса
27 декабря 2024 07:47  [182] Окружная новогодняя Ёлка прошла в Нижнем Новгороде для детей ПФО
27 декабря 2024 07:05  [182] Глеб Никитин: "Нижегородских спасателей всегда отличало сильное чувство долга и высокие профессиональные качества"
26 декабря 2024 18:59  [340] Итоги развития отрасли НХП за 2024 год представили в Нижегородской области
26 декабря 2024 18:35  [277] Нижегородская область заняла шестое место в рейтинге регионов РФ по научно-технологическому развитию
Общество

Движение ограничат на проспекте Гагарина на месяц из-за строительства газопровода

27 декабря 2024 10:54  [73] Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Движение перекроют на участке дороги на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде с 20 января до 7 февраля 2025 года. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.

Ограничение вводится между домами №103А и №103Б по проспекту Гагарина из-за строительства газопровода. Работы будут проводить специалисты ООО "ЭнергоСтрой".

"Объезд зоны проведения работ организуют по прилегающим улицам", - говорится в сообщении.

Около стройплощадки установят временные дорожные знаки, ограждающие устройства и информационные аншлаги.

Напомним, завершение ремонта трамвайных путей на улице Бекетова планируется в 2025 году.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Газоснабжение Дороги
Поделиться:
Новости по теме
02 декабря 2024 18:17  [992] Движение по арзамасской трассе ограничат с 15 декабря из-за строительства дублера проспекта Гагарина
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
23 декабря 2024 11:39Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph