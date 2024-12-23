Движение ограничат на проспекте Гагарина на месяц из-за строительства газопровода

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Движение перекроют на участке дороги на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде с 20 января до 7 февраля 2025 года. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.
Ограничение вводится между домами №103А и №103Б по проспекту Гагарина из-за строительства газопровода. Работы будут проводить специалисты ООО "ЭнергоСтрой".
"Объезд зоны проведения работ организуют по прилегающим улицам", - говорится в сообщении.
Около стройплощадки установят временные дорожные знаки, ограждающие устройства и информационные аншлаги.
Напомним, завершение ремонта трамвайных путей на улице Бекетова планируется в 2025 году.
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