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Общество

Завершение ремонта трамвайных путей на улице Бекетова планируется в 2025 году

25 ноября 2024 16:17  [126] Общество

Завершение ремонта трамвайных путей на улице Бекетова в Советском районе Нижнего Новгорода планируется на 2025 год, сообщает pravda-nn.ru.

Согласно информации, всего запланирован ремонт на участке 4,4 км, в настоящее время завершено 0,1 км.

Подрядчик демонтирует старые конструкции, а также приступил к устройству покрытия трамвайных путей из бетона. Работы проводятся с заужением проезжей части для транспорта.

"Обращаем внимание водителей на необходимость соблюдать требования дорожных знаков, определяющих правила парковки, чтобы не блокировать и не затруднять движение транспорта", - отметили в компании-подрядчике.

Ранее сообщалось, что улицу Ильинскую в Нижнем Новгороде перекроют из-за реконструкции трамвайных путей в ноябре.

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Теги:
Ремонтные работы Советский район Трамвай
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