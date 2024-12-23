Более 175 нижегородских волонтеров СВО получили благодарственные письма облправительства Общество

Фото: Дом народного единства

В нижегородском Доме народного единства прошла пятая церемония награждения волонтеров специальной военной операции "СВОим сердцем". Для вручения благодарственных писем были приглашены 177 представителей промышленных предприятий, бизнеса, государственных учреждений, общественных организаций, активистов из разных округов региона.

Открыл церемонию и вручил награды заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

"Сейчас наши герои-бойцы защищают нас на рубежах, а наша задача - обеспечивать приближение победы в тылу. Вы своим трудом от всего сердца помогаете военнослужащим всем необходимым. Нижегородцы всегда объединяются, когда возникает внешняя угроза. Сейчас мы еще больше сплотились вокруг нашего лидера - президента России. Спасибо, что приближаете победу! И с наступающим Новым годом!" - сказал Андрей Гнеушев.

Церемония награждения была организована правительством Нижегородской области и Домом народного единства.

"Работа волонтеров имеет огромное значение для региона и страны в целом. Нижегородцы передают помощь в координационный центр Дома народного единства, сами отвозят гумпомощь в зону СВО, берут шефство над воинскими подразделениями, навещают раненых в госпиталях, поддерживают мирное население новых регионов. Это очень ценят наши бойцы", - отметил руководитель Дома народного единства Роман Кошелев.

В числе награжденных в ходе четвертой церемонии "СВОим сердцем" - жители Нижегородской области, которые помогают военнослужащим специальной военной операции, мирному населению приграничных регионов и освобожденных территорий.

"Пятая церемония награждения волонтеров специальной военной операции – итоговая в 2024 году. На сегодня благодарственные письма регионального правительства и признание общества получили уже более 700 человек. Но на этом традиция отмечать заслуги нижегородского тыла не завершается. Не сомневаюсь, что в новом году в рядах тех, кто помогает нашим защитникам в тылу и приближает победу, появятся новые люди, будут новые достижения", - подчеркнула руководитель координационного центра по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующего на базе Дома народного единства, Татьяна Дружинина.

Сами награжденные отметили, что специальная военная операция заставила каждого проявить свои человеческие качества, сплотила общество и объединила патриотичных, отзывчивых людей. В Нижегородской области свыше 120 общественных объединений помогают фронту - собирают деньги, передают продукты питания, плетут маскировочные сети, вяжут теплые вещи, приобретают технику для выполнения боевых задач.

На церемонии награждения была отмечена и роль действующего на базе Дома народного единства координационного центра по поддержке военнослужащих и их семей. На конец декабря 2024 года координационный центр, правительство Нижегородской области и неравнодушные нижегородцы общими усилиями сформировали и отправили в зону СВО свыше 640 гуманитарных конвоев, в том числе более 240 автомобилей.

Ранее сообщалось, что Петр Банников поздравил участников СВО в мулинском госпитале с наступающим Новым годом.