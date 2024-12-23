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Общество

Новый нацпроект "Экономика данных" представили в Нижнем Новгороде

27 декабря 2024 16:31  [147] Общество

Фото: Алексей Чугунов

Новый нацпроект "Экономика данных" представили в Нижнем Новгороде на итоговой конференции по цифровой трансформации Нижегородской области в Доме народного единства 27 декабря. Об этом сообщил корреспондент НИА "Нижний Новгород" с места события.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова, новый нацпроект направлен на интеграцию данных от органов власти и различных информационных систем.

"Сейчас федеральные, региональные и муниципальные информационные системы между собой никак не связаны, и поэтому их данные невозможно эффективно анализировать. Интеграция между собой данных позволит решать различные управленческие задачи эффективно. Например, у нас много проектов, связанных с искусственным интеллектом (ИИ). Мы его применяем, в частности, в работе наших колл-центров, и самые эффективные роботы отвечают на 50% вопросов клиентов. В рамках нового нацпроекта планируется возложить на ИИ еще больше задач, на которые не хватает людей", - рассказал замглавы региона.

Егор Поляков напомнил, что в рамках прошлого нацпроекта "Цифровая экономика" в Нижегородской области велось строительство цифровой инфраструктуры.

"Мы строили сети, улучшали работу сети сотовой связи в малых населенных пунктах, а также занимались развитием цифровизации госуслуг", - добавил Егор Поляков.

Напомним, около 3000 бюджетных мест для IT-специалистов создано в Нижегородской области в 2024 году.

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Теги:
IT-специалисты Нацпроект
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