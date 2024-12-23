Более 41 млн рублей направили на капремонт отделения ГКБ №13 Нижнего Новгорода

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В Нижнем Новгороде в городской клинической больнице №13 Автозаводского района завершился капремонт эндокринологического отделения.
Как сообщили в региональном Минздраве, по поручению губернатора Глеба Никитина на ремонт отделения 13-й больницы из регионального бюджета было выделено более 41 млн рублей.
Площадь эндокринологического отделения ГКБ №13 составляет 1 250 кв. м, в нем предусмотрено 55 коек. Специалисты заменили системы отопления и водоснабжения, провели косметический ремонт в палатах и зонах общего пользования, закупили новую мебель.
Капитальный ремонт в эндокринологическом отделении медучреждения не проводился с 1984 года, когда была открыта больница. На время проведения работ пациентов временно разместили в палатах соседних отделений.
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