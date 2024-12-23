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Общество

Более 41 млн рублей направили на капремонт отделения ГКБ №13 Нижнего Новгорода

27 декабря 2024 16:44  [101] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде в городской клинической больнице №13 Автозаводского района завершился капремонт эндокринологического отделения.

Как сообщили в региональном Минздраве, по поручению губернатора Глеба Никитина на ремонт отделения 13-й больницы из регионального бюджета было выделено более 41 млн рублей. 

Площадь эндокринологического отделения ГКБ №13 составляет 1 250 кв. м, в нем предусмотрено 55 коек. Специалисты заменили системы отопления и водоснабжения, провели косметический ремонт в палатах и зонах общего пользования, закупили новую мебель.

Капитальный ремонт в эндокринологическом отделении медучреждения не проводился с 1984 года, когда была открыта больница. На время проведения работ пациентов временно разместили в палатах соседних отделений.

Ранее сообщалось, что Деды Морозы-альпинисты поздравили маленьких пациентов НОДКБ с Новым годом.

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Теги:
Автозаводский район больницы капремонт
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