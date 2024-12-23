Нижегородцы будут получать смс-уведомления о сроках регистрации прав собственности Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Нижегородцы будут получать смс-уведомления о сроках регистрации прав собственности и постановки на кадастровый учет.

Как сообщили в ГБУ НО "Уполномоченный МФЦ", рассылку оповещений заявителям планируется начать в I квартале 2025 года. Таким образом, гражданин при получении результата услуги сможет узнать реальный срок исполнения его запроса. Например, если срок предоставления услуги по регламенту был пять дней, а Росреестр предоставил её за три дня, то заявитель получит уведомление, что документы готовы за три дня, а также адрес, где можно будет забрать документы.

По данным директора Уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области Светланы Мусарской, в этом году по услуге регистрация прав собственности через МФЦ обратилось более 3 тысяч представителей бизнес-сообщества, по услуге постановки на кадастровый учет – более 120.

Напомним, что подать документы на регистрацию права собственности и постановку на кадастровый учет также можно через личный кабинет на портале Росреестра.

Найти полный список отделений, а также узнать подробнее обо всех услугах МФЦ можно на официальном портале многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области: https://www.umfc-no.ru. Необходимые услуги также можно получить по предварительной записи, подав заявку через портал МФЦ Нижегородской области или позвонив в call-центр.

Ранее сообщалось, что число обращений по регистрации права на недвижимость выросло в в нижегородских МФЦ.