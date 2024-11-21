Выдача электронных паспортов на авто резко снизилась в России Общество

В России в ноябре этого года на новые транспортные средства было оформлено менее 150 тысяч электронных паспортов (ЭПТС) - это в 2 раза меньше. чем месяцем ранее.

Как пишет РБК со ссылкой на данные компании "Электронный паспорт", были учтены как легковые, так и грузовые автомобили. При этом более половины оформленных ЭПТС, а это 52%, относятся к импортным машинам, а 48% — к отечественным.

Для сравнения, в октябре этого года выдали порядка 300 тысяч ЭПТС, в сентябре около 350 тысяч, а в ноябре прошлого ода почти 240 тысяч.

Эксперты отмечают, что динамика оформления электронных ПТС соответствует тенденциям продаж автомобилей. Так, аналитик компании SBS Consulting Дмитрий Бабанский сообщил, что в ноябре снижение продаж, в том числе в сегменте легковых автомобилей, связано с увеличением утилизационного сбора с октября.

"На рынке сложилась сложная ситуация: утильсбор, высокая ставка по кредитам и курс рубля... В таких условиях спросу на автомобили некуда деваться, кроме как идти вниз", — указал Дмитрий Бабанский.

Напомним, с 1 октября в России утилизационный сбор на автомобили и прицепы вырос на 70-85% в рамках первого этапа долгосрочной шкалы индексации. При этом с 1 января 2025 года сбор увеличится еще на 10-20%. Утилизационный сбор - это налог для производителей и импортеров, которые обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока службы.

Ранее сообщалось, что этой осенью россияне потратили на новые авто рекордную сумму.