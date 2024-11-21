Маршруты электробусов Э-9 и Э-17 изменятся с 1 декабря
Новые спортивные объекты Нижегородской области
Кадры для отрасли НХП будут готовить в Нижегородской области
Парковку запретят по ряду улиц Нижнего Новгорода до марта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 декабря 2024 09:49  [5] Выдача электронных паспортов на авто резко снизилась в России
02 декабря 2024 08:57  [101] Соревнования добровольных пожарных дружин прошли на АПЗ
02 декабря 2024 07:58  [150] Вслед за оттепелью в Нижегородскую область придут морозы до -7°
02 декабря 2024 07:33  [156] График работы реверсивной полосы на Борском мосту изменился с 1 декабря
01 декабря 2024 17:41  [29] Уровень заболеваемости микоплазменной пневмонией в России резко вырос
01 декабря 2024 16:57  [350] Акция "Покормите птиц зимой" стартует в Нижегородской области
01 декабря 2024 15:53  [321] Два новых мини-погрузчика пополнили техпарк АПЗ
01 декабря 2024 12:28  [403] Очередной гуманитарный груз отправлен из Нижегородской области в Курск
01 декабря 2024 09:17  [374] Денис Гришин из Нижегородской области завоевал золото на чемпионате "Профессионалы"
01 декабря 2024 07:57  [350] Глеб Никитин: "Для каждого человека с инвалидностью очень важна поддержка находящихся рядом людей"
Общество

Выдача электронных паспортов на авто резко снизилась в России

02 декабря 2024 09:49  [5] Общество

В России в ноябре этого года на новые транспортные средства было оформлено менее 150 тысяч электронных паспортов (ЭПТС) - это в 2 раза меньше. чем месяцем ранее.

Как пишет РБК со ссылкой на данные компании "Электронный паспорт", были учтены как легковые, так и грузовые автомобили. При этом более половины оформленных ЭПТС, а это 52%, относятся к импортным машинам, а 48% — к отечественным.

Для сравнения, в октябре этого года выдали порядка 300 тысяч ЭПТС, в сентябре около 350 тысяч, а в ноябре прошлого ода почти 240 тысяч.

Эксперты отмечают, что динамика оформления электронных ПТС соответствует тенденциям продаж автомобилей. Так, аналитик компании SBS Consulting Дмитрий Бабанский сообщил, что в ноябре снижение продаж, в том числе в сегменте легковых автомобилей, связано с увеличением утилизационного сбора с октября.

"На рынке сложилась сложная ситуация: утильсбор, высокая ставка по кредитам и курс рубля... В таких условиях спросу на автомобили некуда деваться, кроме как идти вниз", — указал Дмитрий Бабанский.

Напомним, с 1 октября в России утилизационный сбор на автомобили и прицепы вырос на 70-85% в рамках первого этапа долгосрочной шкалы индексации. При этом с 1 января 2025 года сбор увеличится еще на 10-20%. Утилизационный сбор - это налог для производителей и импортеров, которые обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока службы.

Ранее сообщалось, что этой осенью россияне потратили на новые авто рекордную сумму.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автомобили услуги
Поделиться:
Новости по теме
25 ноября 2024 09:58  [521] Средний размер автокредита в России в октябре снизился до минимума
19 ноября 2024 14:15  [581] Рекордную сумму потратили россияне на новые авто этой осенью
05 ноября 2024 13:06  [661] Авторынок в РФ по итогам года может превысить 1,6 млн машин
22 октября 2024 12:56  [696] Почти на 4% выросли продажи подержанных авто в сентябре
21 октября 2024 18:48  [589] Более 93 тысяч китайских авто продали в РФ в сентябре
01 октября 2024 08:44  [791] Утилизационный сбор на автомобили и прицепы поднят с 1 октября на 70-85%
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Пресс-тур на строительную площадку Ледового дворца на Стрелке
21 ноября 2024 16:21Пресс-тур на строительную площадку Ледовой арены на Стрелке
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph