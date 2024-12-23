График работы почтовых отделений Нижегородской области изменится в праздники Общество

График работы почтовых отделений Нижегородской области изменится в новогодние праздники. Об этом предупредили в пресс-службе "Почты России".

Так, 31 декабря, 1 и 7 января будут выходными для всех отделений. В выходные дни почтальоны не будут разносить письма и периодику.

30 декабря почтовые отделения будут работать по графику субботы, а 6 января закончат работу на час раньше.

Со 2 по 5 января отделения будут обслуживать клиентов в обычном режиме.

Пенсии и пособия почтальоны будут доставлять по графику, согласованному с Соцфондом.

Отмечается, что некоторые сельские отделения могут работать по собственному графику.