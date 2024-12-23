График работы почтовых отделений Нижегородской области изменится в праздники

График работы почтовых отделений Нижегородской области изменится в новогодние праздники. Об этом предупредили в пресс-службе "Почты России".
Так, 31 декабря, 1 и 7 января будут выходными для всех отделений. В выходные дни почтальоны не будут разносить письма и периодику.
30 декабря почтовые отделения будут работать по графику субботы, а 6 января закончат работу на час раньше.
Со 2 по 5 января отделения будут обслуживать клиентов в обычном режиме.
Пенсии и пособия почтальоны будут доставлять по графику, согласованному с Соцфондом.
Отмечается, что некоторые сельские отделения могут работать по собственному графику.Напомним, нижегородские поликлиники с 28 декабря переходят на усиленный режим работы. Канатная дорога Нижний Новгород - Бор изменит своё расписание в новогодние каникулы, а работу общественного транспорта в Нижнем Новгороде в новогоднюю ночь продлили.
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