Работу общественного транспорта в Нижнем Новгороде в новогоднюю ночь продлили

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В Нижнем Новгороде в новогоднюю ночь будет продлена работа общественного транспорта.
Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, работа метрополитена в ночь с 31 декабря 2024 года на 1 января 2025 года будет продлена до 02:00. Поезда будут ходить с интервалом в 10 минут. Перевозка пассажиров метрополитеном возобновится с 06:00 1 января 2025 года.
Кроме того, до 02:00 1 января 2025 года нижегородцы и гости города могут воспользоваться автобусами, следующими по маршрутам:
А-3 "Красное Сормово – Высоково";
А-10 "Улица Дубравная – Московское шоссе";
А-15 "ЖК Окский берег – станция Петряевка";
А-26 "Улица Долгополова – микрорайон Кузнечиха-2";
А-40 "Микрорайон Юг – микрорайон Верхние Печёры";
А-43 "Улица Долгополова – автовокзал Щербинки"
А-48 "Посёлок Сортировочный – улица Долгополова»";
А-61 "Улица Долгополова – микрорайон Верхние Печёры";
А-67 "Улица Космическая – метро Стрелка";
А-71 "Площадь Минина и Пожарского – Торфопредприятие";
А-72 "Микрорайон Верхние Печёры – автовокзал "Щербинки";
А-97 "Посёлок Мостоотряда – площадь Минина и Пожарского".
До 02:30 1 января на линиях будут находиться трамваи, работающие по маршрутам:
№ 2 "Чёрный пруд – 4-й нагорный микрорайон"
№ 3 "Московский вокзал – парк Дубки";
№ 5 "Улица Кулибина – Мыза";
№ 6 "Московский вокзал – Сормово";
№ 7 "Московский вокзал – Сормово";
№ 417 "52-й квартал – станция метро "Автозаводская".
Троллейбусные маршруты:
№ 5 "Мещерское озеро – микрорайон Комсомольский";
№ 10 "Авторынок Московский – Мещерское озеро";
№ 15 "Московский вокзал – платформа Чаадаево".
Электробусные маршруты:
Э-4 "ЖК Торпедо – улица Плотникова";
Э-9 "Площадь Минина и Пожарского – Анкудиновский лесопарк";
Э-12 от метро Пролетарская до ЖК Торпедо и Э-14 от ЖК Торпедо до метро Пролетарская.
До 03:00 1 января на линиях будут работать электробусы маршрутов:
Э-17 "Минина и Пожарского – ЖК Новая Кузнечиха";
Э-31 "Площадь Горького – автовокзал Щербинки".
Напомним, что расписание канатки Нижний Новгород - Бор изменится в новогодние праздники.
Ранее сообщалось, что кремлёвский фуникулер в предпраздничные дни и 1 января будет работать с изменениями в расписании.
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