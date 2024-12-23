Работу общественного транспорта в Нижнем Новгороде в новогоднюю ночь продлили Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде в новогоднюю ночь будет продлена работа общественного транспорта.

Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, работа метрополитена в ночь с 31 декабря 2024 года на 1 января 2025 года будет продлена до 02:00. Поезда будут ходить с интервалом в 10 минут. Перевозка пассажиров метрополитеном возобновится с 06:00 1 января 2025 года.

Кроме того, до 02:00 1 января 2025 года нижегородцы и гости города могут воспользоваться автобусами, следующими по маршрутам:

А-3 "Красное Сормово – Высоково";

А-10 "Улица Дубравная – Московское шоссе";

А-15 "ЖК Окский берег – станция Петряевка";

А-26 "Улица Долгополова – микрорайон Кузнечиха-2";

А-40 "Микрорайон Юг – микрорайон Верхние Печёры";

А-43 "Улица Долгополова – автовокзал Щербинки"

А-48 "Посёлок Сортировочный – улица Долгополова»";

А-61 "Улица Долгополова – микрорайон Верхние Печёры";

А-67 "Улица Космическая – метро Стрелка";

А-71 "Площадь Минина и Пожарского – Торфопредприятие";

А-72 "Микрорайон Верхние Печёры – автовокзал "Щербинки";

А-97 "Посёлок Мостоотряда – площадь Минина и Пожарского".

До 02:30 1 января на линиях будут находиться трамваи, работающие по маршрутам:

№ 2 "Чёрный пруд – 4-й нагорный микрорайон"

№ 3 "Московский вокзал – парк Дубки";

№ 5 "Улица Кулибина – Мыза";

№ 6 "Московский вокзал – Сормово";

№ 7 "Московский вокзал – Сормово";

№ 417 "52-й квартал – станция метро "Автозаводская".

Троллейбусные маршруты:

№ 5 "Мещерское озеро – микрорайон Комсомольский";

№ 10 "Авторынок Московский – Мещерское озеро";

№ 15 "Московский вокзал – платформа Чаадаево".

Электробусные маршруты:

Э-4 "ЖК Торпедо – улица Плотникова";

Э-9 "Площадь Минина и Пожарского – Анкудиновский лесопарк";

Э-12 от метро Пролетарская до ЖК Торпедо и Э-14 от ЖК Торпедо до метро Пролетарская.

До 03:00 1 января на линиях будут работать электробусы маршрутов:

Э-17 "Минина и Пожарского – ЖК Новая Кузнечиха";

Э-31 "Площадь Горького – автовокзал Щербинки".

Напомним, что расписание канатки Нижний Новгород - Бор изменится в новогодние праздники.

Ранее сообщалось, что кремлёвский фуникулер в предпраздничные дни и 1 января будет работать с изменениями в расписании.