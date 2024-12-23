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Общество

Тоннелепроходческий щит "Владимир" прошел 1 км в сторону площади Свободы

28 декабря 2024 16:19  [83] Общество

Фото: Telegram-канал "МетроНН"

Тоннелепроходческий щит "Владимир" прошел первый километр от площади Сенной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал "МетроНН".

На данный момент уложено более 730 колец высокоточной обделки.

"Метростроевцы ускорили темп проходки правого перегонного тоннеля от площади Сенной до площади Свободы. Именно в Нижнем Новгороде, где ведутся горнопроходческие работы при строительстве новых станций метро по программе "Инфраструктурное меню", первым из регионов пройден 1 километр тоннелей", - говорится в сообщении.

В общей сложности, тоннелепроходческий щит "Владимир" преодолел две трети пути и продолжает движение в сторону площади Свободы, где для его приемки ведется строительство демонтажной камеры.

Напомним, сроки завершения строительства метро до площади Сенной в Нижнем Новгороде перенесли на 2026 год.

Также ранее сообщалось, что ГК "Моспроект-3" планирует арендовать второй тоннелепроходческий щит для возведения тоннеля подземки от станции метро "Горьковская" до площади Сенной.

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Теги:
Метро Строительство
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