Ярмарки "Покупайте нижегородское" в ноябре
Аэропорт Нижнего Новгорода переходит на осенне-зимнее расписание
Планы модернизации трамвайного движения в Нижнем Новгороде
Онкоцентр планируют построить в Верхних Печерах к 2029 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
29 октября 2024 19:04  [68] Движение электросамокатов планируется запретить на центральных улицах Нижнего Новгорода
29 октября 2024 18:41  [92] Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Андрея Черемисинова
29 октября 2024 18:32  [108] Тоннелепроходческий щит арендуют для продления ветки метро в Нижнем Новгороде
29 октября 2024 18:15  [102] Почти полторы тысячи свадеб планируется сыграть в Нижегородской области до конца года
29 октября 2024 18:05  [112] Юрий Шалабаев обсудил подготовку к зиме с главами Нижегородского и Ленинского районов
29 октября 2024 17:22  [125] Госдума приняла четыре законопроекта о борьбе с незаконной миграцией
29 октября 2024 15:51  [190] Около 600 случаев COVID-19 выявили за неделю в Нижегородской области
29 октября 2024 15:35  [192] Нижегородские власти планируют закупать запчасти к фуникулеру у дружественных стран
29 октября 2024 15:04  [201] Организаторов незаконной миграции будут сажать в тюрьму на 15 лет
29 октября 2024 14:32  [169] Более 100 штрафов заплатили ДУКи в Дзержинске по итогам проверок ГЖИ с начала года
Общество

Тоннелепроходческий щит арендуют для продления ветки метро в Нижнем Новгороде

29 октября 2024 18:32  [108] Общество

Фото: Telegram-канал "МетроНН"

Генеральный подрядчик строительства метро в Нижнем Новгороде - ГК "Моспроект-3" планирует арендовать второй тоннелепроходческий щит для возведения тоннеля подземки от станции метро "Горьковская" до площади Сенной. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Тоннелепроходческий щит должен подходить для строительства тоннеля с внешним диаметром кольца – 6 метров, а внутренним – 5,4 метра.

Щит должны поставить к дому № 115 по улице Максима Горького.

Стоимость годовой аренды тоннелепроходческого комплекса - 213 млн рублей. Причем минимальный срок аренды щита составляет 6 месяцев, а максимальный – 12 месяцев с возможностью пролонгации срока арены.

Заявки от потенциальных арендодателей принимаются до 11 ноября, итоги аукциона подведут 21 ноября.

Напомним, первый тоннелепроходческий щит "Владимир" запустили на площади Сенной в сторону станции метро "Горьковская" в Нижнем Новгороде. В настоящее время он прошел до ТЦ "Шоколад" на улице Белинского.

Также ранее сообщалось, что при строительстве ветки метро от станции "Горьковская" до площади Свободы задействуют три тоннелепроходческих щита.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Метро Строительство
Поделиться:
Новости по теме
29 октября 2024 13:36  [241] Способ укрепления котлована выбирают на улице Горького в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph