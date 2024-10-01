Тоннелепроходческий щит арендуют для продления ветки метро в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Telegram-канал "МетроНН"

Генеральный подрядчик строительства метро в Нижнем Новгороде - ГК "Моспроект-3" планирует арендовать второй тоннелепроходческий щит для возведения тоннеля подземки от станции метро "Горьковская" до площади Сенной. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Тоннелепроходческий щит должен подходить для строительства тоннеля с внешним диаметром кольца – 6 метров, а внутренним – 5,4 метра.

Щит должны поставить к дому № 115 по улице Максима Горького.

Стоимость годовой аренды тоннелепроходческого комплекса - 213 млн рублей. Причем минимальный срок аренды щита составляет 6 месяцев, а максимальный – 12 месяцев с возможностью пролонгации срока арены.

Заявки от потенциальных арендодателей принимаются до 11 ноября, итоги аукциона подведут 21 ноября.

Напомним, первый тоннелепроходческий щит "Владимир" запустили на площади Сенной в сторону станции метро "Горьковская" в Нижнем Новгороде. В настоящее время он прошел до ТЦ "Шоколад" на улице Белинского.

Также ранее сообщалось, что при строительстве ветки метро от станции "Горьковская" до площади Свободы задействуют три тоннелепроходческих щита.