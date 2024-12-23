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Офтальмолог рассказал о травмах, с которыми нижегородцы обращаются в больницы в новогодние праздники

30 декабря 2024 10:25  [106] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Жителям Нижегородской области напоминают об опасностях неаккуратного использования пиротехники в период новогодних праздников. Фейерверки, салюты, петарды, хлопушки и бенгальские огни могут серьёзно навредить человеку. Особый риск такие развлечения представляют для органов зрения.

По словам главного внештатного специалиста-офтальмолога министерства здравоохранения региона Игоря Мазунина, с началом праздников в офтальмологические отделения городской клинической больницы №35 Нижнего Новгорода и Нижегородской областной больницы им. Семашко начинается наплыв пациентов с самыми разными травмами глаз, в том числе с ожогами.

"Неаккуратное использование пиротехники может нанести непоправимый вред здоровью. Зачастую взрывная волна от фейерверка или салюта приводит к контузии. Если это контузия легкой или средней степени, человек может получить отслойку сетчатки или кровоизлияние в глаз, что потребует хирургического вмешательства. Если это контузия тяжелой степени, не исключены риски нарушения целостности оболочек глаза. Тогда, к сожалению, пациент не будет иметь высокой остроты зрения даже после лечения", – рассказал Игорь Мазунин.

По словам доктора, главное правило при использовании пиротехники – соблюдение техники безопасности. В некоторых случаях требуется защищать органы зрения очками.

"Не стоит бежать к незапустившейся петарде и заглядывать в нее, чтобы выяснить, почему она не сработала. В такой ситуации могут пострадать не только сами "взрыватели", но и случайные прохожие. Важно соблюдать предельную осторожность, чтобы обезопасить и себя, и окружающих", – посоветовал врач.

Игорь Мазунин отметил, что бенгальские огни также нельзя считать безопасным развлечением.

"Беда от бенгальских огней – ожоги не только рук, но и сетчатки глаза. Поэтому с особенной осторожностью и только под присмотром взрослых искрящуюся палочку можно давать в руки детям. Лучше, чтобы дети смотрели на бенгальские огни со стороны", – заявил он.

Врач добавил, что в период праздников нижегородцы обращаются в офтальмологические стационары не только из-за неосторожного обращения с пиротехникой.

"Бывает и так, что травмы глаз люди получают от удара пробкой от шампанского. Нередко от этого возникает контузия глазного яблока, приводящая к потере зрения. Об этом также важно знать и помнить", – заключил медик.

Напомним, в Нижегородской области с 25 декабря введён особый противопожарный режим. Жителям региона запрещается запускать салюты, ракетницы и другие летающие фейерверки на расстоянии менее 50 метров от жилых зданий высотой 3 этажа и более.  В Нижнем Новгороде определили 12 площадок для организованного запуска пиротехники во время празднования Нового года и Рождества. Они будут доступны в каждом районе города. 

Ранее сообщалось, что нижегородцам грозит штраф до 50 тысяч рублей за запуск фейерверков.

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Теги:
Медицина и здоровье Новый год Салют
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