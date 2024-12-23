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Общество

Площадки для запуска фейерверков на Новый год организуют в Нижнем Новгороде

27 декабря 2024 13:57  [119] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде определили 12 площадок для организованного запуска пиротехники во время празднования Нового года и Рождества. Согласно информации, они будут доступны в каждом районе города.

Как сообщили в МКУ "Управление ГОЧС города Нижнего Новгорода", запускать фейерверки можно будет на площадках, которые расположены по следующим адресам:

  • Автозаводский район: в районе Паркового озера по ул. Героя Смирнова;
  • Канавинский район: пляжная зона на Мещерском озере, берег Мещерского озера возле дома №10Б по Мещерскому бульвару, пляж "Озеро Больничное" у больницы №39 по Московскому шоссе и на пляже "Березовая роща" (озеро Сортировочное);
  • Ленинский район: Молитовский затон вторая линия (территория пляжа);
  • Московский район: площадка в районе ФОК "Юность", ул. Ярошенко, 5А;
  • Нижегородский район: смотровая площадка на набережной Гребного канала напротив дома №112А;
  • Приокский район: площадка в п. Черепичный у д.№14;
  • Советский район: д. Новопокровское, парковочная зона напротив дома №207 по ул. Комсомольской;
  • Сормовский район: площадка в Сормовском парке;
  • Новинский сельсовет: разворотная площадка за ЖК "Лайм".

МКУ "Управление по делам ГОЧС Нижнего Новгорода" рекомендует горожанам строго соблюдать правила эксплуатации пиротехнических изделий. Категорически запрещается запускать пиротехнику в помещениях, на крышах и балконах, на сценических площадках при проведении мероприятий, возле линий электропередач, на территории ОКН и других объектах с массовым пребыванием людей. Расстояние от мест запуска до зданий должно составлять не менее 50 метров.

Также не допускается применять пиротехнические изделия с истекшим сроком годности, следами порчи без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия.

В случае возгорания необходимо сообщать по телефонам экстренных служб.

Напомним, в Нижегородской области с 25 декабря введён особый противопожарный режим. Жителям региона запрещается запускать салюты, ракетницы и другие летающие фейерверки на расстоянии менее 50 метров от жилых зданий высотой 3 этажа и более.  Ранее сообщалось, что нижегородцам грозит штраф до 50 тысяч рублей за запуск фейерверков.

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Теги:
Городское хозяйство Салют
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