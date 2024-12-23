Площадки для запуска фейерверков на Новый год организуют в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде определили 12 площадок для организованного запуска пиротехники во время празднования Нового года и Рождества. Согласно информации, они будут доступны в каждом районе города.
Как сообщили в МКУ "Управление ГОЧС города Нижнего Новгорода", запускать фейерверки можно будет на площадках, которые расположены по следующим адресам:
МКУ "Управление по делам ГОЧС Нижнего Новгорода" рекомендует горожанам строго соблюдать правила эксплуатации пиротехнических изделий. Категорически запрещается запускать пиротехнику в помещениях, на крышах и балконах, на сценических площадках при проведении мероприятий, возле линий электропередач, на территории ОКН и других объектах с массовым пребыванием людей. Расстояние от мест запуска до зданий должно составлять не менее 50 метров.
Также не допускается применять пиротехнические изделия с истекшим сроком годности, следами порчи без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия.
В случае возгорания необходимо сообщать по телефонам экстренных служб.
Напомним, в Нижегородской области с 25 декабря введён особый противопожарный режим. Жителям региона запрещается запускать салюты, ракетницы и другие летающие фейерверки на расстоянии менее 50 метров от жилых зданий высотой 3 этажа и более. Ранее сообщалось, что нижегородцам грозит штраф до 50 тысяч рублей за запуск фейерверков.
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