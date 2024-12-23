Свыше 80 протоколов составлено на "чёрных ассенизаторов" в Нижнем Новгороде в 2024 году Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде в течение 2024 года проводились рейды по выявлению случаев незаконного слива жидких бытовых отходов (ЖБО) в систему ливневой канализации. Их проводят сотрудники мэрии и районных администраций совместно с правоохранительными органами.

Всего в течение года на "чёрных ассенизаторов" было составлено более 80 протоколов об административных правонарушениях, изъято 8 цистерн. Об этом сообщили в городском управлении административно-технического и муниципального контроля (АТИ).

Напомним, за такое правонарушение предусмотрен штраф до 40 тысяч рублей, при повторном – до 100 тысяч. В 2024 году было выписано штрафов на сумму более 200 тысяч рублей.

"Выявлять нарушения помогают неравнодушные граждане. Многие нижегородцы самостоятельно фиксируют факт слива ЖБО в неустановленных местах. Эту информацию они направляют в районные отделы административно-технической инспекции. Каждое обращение отрабатывается", – рассказал начальник управления АТИ Максим Селезнев.

В городской администрации отметили, что после активизации работы по поимке "чёрных ассенизаторов" увеличилось количество машин, приезжающих на слив ЖБО в официальные пункты приёма.

В мэрии напомнили, что жидкие бытовые отходы в городе официально принимаются на канализационной насосной станции на улице Красных партизан, 16Б и станции аэрации на набережной Гребного канала.

Нижегородцы также могут оказать содействие в поимке "чёрных ассенизаторов". Свидетелей незаконного слива ЖБО просят сделать фото или видео факта правонарушения с указанием даты и точного адреса, обязательно зафиксировав номер машины.

Информацию можно отправить в полицию или в районные отделы управления административно-технического и муниципального контроля: rati-sov@inbox.ru (Советский район), rati-avt@inbox.ru (Автозаводский район), rati-kan@inbox.ru (Канавинский район), rati-niz@inbox.ru (Нижегородский район), rati-mos@yandex.ru (Московский район), rati-prio@inbox.ru (Приокский район), rati-len@inbox.ru (Ленинский район), rati-sorm@inbox.ru (Сормовский район).

Также необходимо участие заявителя как свидетеля по данному административному делу, уточнили в мэрии.