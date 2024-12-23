Нижегородцам напомнили об осторожности при использовании пиротехники Общество

фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Как предупредили в Управлении ГОЧС Нижнего Новгорода, в преддверии Нового года и в период новогодних и рождественских праздников увеличивается вероятность несчастных случаев при использовании пиротехнических изделий. Особую опасность петарды представляют в детских руках.

С начала зимы проводится пожарно-профилактическая операция "Новый год". Совместно с сотрудниками МЧС и МВД проводятся рейды по жилому фонду, а также по местам хранения и реализации пиротехнических изделий.

"В прошлом году случаев получения травм при эксплуатации пиротехники в городе зарегистрировано не было. Вместе с тем, неосторожное использование пиротехнических изделий допускают не только дети, но и взрослые. Особенно внимательным в отношении своих детей должны быть родители, которым необходимо рассказать ребенку об опасных петардах. Важно помнить, что петарды, как и спички, – детям не игрушка!" – обратил внимание директор городского управления ГОЧС Михаил Баранов.

Отмечается, что большинство несчастных случаев происходит из-за нарушений правил использования пиротехники или использования некачественной продукции, не прошедшей сертификацию.

МКУ "Управление по делам ГОЧС Нижнего Новгорода" рекомендует строго соблюдать и выполнять следующие правила эксплуатации пиротехнических изделий:

– Применение пиротехнических средств запрещается: в помещениях, на крышах, балконах, лоджиях, на сценических площадках при проведении концертных и торжественных мероприятий, на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле линий электропередач, на территории объектов культурного наследия и других объектах с массовым пребыванием людей.

– Не допускается применение пиротехнических изделий с истекшим сроком годности, следами порчи без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия.

– Тщательно изучите инструкцию перед использованием пиротехнических средств.

– Площадка для запуска должна быть ровной, вблизи запуска фейерверков не должно быть деревьев, линий электропередач. Расстояние от мест запуска должно составлять не менее 50 метров.

– Не наклоняйтесь над пиротехникой, не держите изделие в руках после поджога.

Напомним, в Нижегородской области с 25 декабря введён особый противопожарный режим. Жителям региона запрещается запускать салюты, ракетницы и другие летающие фейерверки на расстоянии менее 50 метров от жилых зданий высотой 3 этажа и более. В Нижнем Новгороде определили 12 площадок для организованного запуска пиротехники во время празднования Нового года и Рождества. Они будут доступны в каждом районе города.

Ранее сообщалось, что нижегородцам грозит штраф до 50 тысяч рублей за запуск фейерверков.