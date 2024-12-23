Более 70 нижегородских предприятий в 2024 году стали участниками выставок на льготных условиях Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В 2024 году 73 нижегородских предприятия приняли участие в международных выставках на льготных условиях.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в 2023 году такую поддержку получили 45 компаний. Поездки были организованы региональным Центром поддержки экспорта в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, областной Центр поддержки экспорта регулярно организует коллективные стенды региона на крупнейших выставочных мероприятиях России и мира. В этом году нижегородские компании приняли участие в 20 выставках.

В региональном Минпромторге отметили, что Центр поддержки экспорта взял на себя расходы на разработку макета, застройку и сопровождение коллективного стенда, а также аренду выставочных площадей и мебели.

В 2024 году по результатам выставочных мероприятий 62 нижегородских компании заключили экспортные контракты на общую сумму 11,4 млн долларов с компаниями из Беларуси, Казахстана, Киргизии, Судана, Ирана, Саудовской Аравии, Монголии, Кувейта, ОАЭ. Они предполагают поставки за рубеж продуктов питания, медицинского оборудования, строительных материалов, автокомпонентов и другой продукции.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство" инициированный президентом России Владимиром Путиным, реализовывался с 2019 по 2024 год. С 2025 года он стал частью нового национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Ранее сообщалось, что почти 200 встреч руководства Нижегородской области с бизнесом прошло в 2024 году.